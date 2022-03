Das Harmonika-Orchester Murg wird bald unter neuer musikalischer Leitung stehen, wie die Mitvorsitzende des Vereins, Angelika Cornu, bei der Generalversammlung des Vereins in der alten Sporthalle der Murgtalschule bekannt gab. Dirigentin Ines Weber ist zu Jahresbeginn zurückgetreten, weshalb die Wiederaufnahme der Probentätigkeit in der vergangenen Woche mit Martina Vitacca als Interimsdirigentin erfolgte. Ende des Monats habe man aber bereits ein Probedirigat mit einem Kandidaten aus der benachbarten Schweiz in Aussicht.

Angelika Cornu berichtete zudem über den Ausbildungsstand der beiden Jungmusiker, die sich derzeit auf eine Aufnahme ins Stammorchester vorbereiten. Der Nachwuchs habe Spaß am Harmonikaspielen und bleibe auch durch den Onlineunterricht am Ball. In der letzten Zeit konnte man aufgrund der Corona-Pandemie keine neuen Schüler gewinnen. Ein weiteres Anliegen der Versammlung war es, den Vereinspräsidenten zu wählen. Hierbei konnte Walter Hollatz in Abwesenheit wiedergewählt werden. Er und die weitere Vorsitzende des Vereins, Marita Engelmann mussten aufgrund eines Coronafalles in ihrem nahen Umfeld fehlen. Angelika Cornu betonte, dass der in seinem Amt bestätigte Hollatz eine große Stütze für den Verein darstelle. „Er steht immer an vorderster Front, wenn es um organisatorische Angelegenheiten geht“, sagte sie. Cornu konnte außerdem einige treue Mitglieder des Harmonika-Orchesters für ihr langjähriges Engagement auszeichnen. Eine Verbandsehrung erhielten Brigitte Adler, die 30 Jahre lang aktiv dabei ist und mittlerweile bei den „Oldies“ mitspielt sowie Marita Engelmann, die 20 Jahre aktiv im Stammorchester spielt und sich souverän am Schlagwerk zeigt. Beide wurden in Abwesenheit geehrt. Eine Auszeichnung für langjährige Vereinszugehörigkeit erhielt Caterina Giardina für

25 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit. Sie stieg bei den „Oldies“ ein und wechselte dann ins Stammorchester. 25 Jahre passiv unterstützen den Verein zudem Benito Calabrese, Edith Bertsche sowie Erick Cornu. Bei der Jahresvorschau des Vereins kündigte Angelika Cornu ein Kurkonzert im Bad Säckinger Schlosspark im Juli an. Außerdem werde man bei der Einweihung der Murger Mitte mitwirken. Bürgermeister Adrian Schmidle, der sich erfreut zeigte, wieder die Gelegenheit zu haben, einer Generalversammlung beizuwohnen, lobte abschließend das Durchhaltevermögen des Vereins während der Corona-Zeit.