von Brigitte Chymo

Die handelsüblichen 1,80 Meter hohen Sichtschutzwände aus Holz oder als Gabionenzaun mit Stein/Plastik sind derzeit ein Reizwort im Bauausschuss Murg. Schon in der Septembersitzung gab es Diskussionen, genehmigt werden musste am Ende der entsprechende Antrag aber doch. In der Montagssitzung des Bauausschusses kam es erneut zu Diskussionen. Wieder lagen zwei Anträge auf Errichtung eines 1,80 Meter hohen Gabionenzaunes vor, und wieder gab es grünes Licht. Denn baurechtlich gesehen waren beide Vorhaben in Ordnung.

Bad Säckingen Kampf gegen die „Gärten des Grauens“: Blütenpracht statt Schottergärten Das könnte Sie auch interessieren

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, und der spielt baurechtlich auch keine Rolle. Dass Gabionenzäune aber alles andere als nachhaltig sind, darin waren sich die Mitglieder des Bauausschusses einig. Wie schon in der Septembersitzung bekräftigte das Gremium, sich dieses Themas grundsätzlich annehmen zu wollen. „Darüber müssen wir uns grundsätzlich Gedanken machen“, meinten sowohl Bürgermeister Adrian Schmidle wie auch Rat Klaus Bossert (Grüne).

Stuttgart Winfried Kretschmann findet sie„fürchterlich“: Schottergärten sollen in Baden-Württemberg verschwinden Das könnte Sie auch interessieren

Während ein Sichtschutzzaun zum Nachbarn hin, für das Gremium noch einigermaßen akzeptabel erscheint, lehnt es Sichtschutzzäune zum öffentlichen Raum hin ab. Sowohl bei Bauantrag im Steinbühlweg in Niederhof wie auch im Spittelhau in Oberhof handelte es sich um Anträge zur Errichtung einer sogenannten verfahrensfreien Einfriedung. Verfahrensfrei deshalb, weil laut Landesbauverordnung Baden-Württemberg Einfriedungen bis zwei Meter Höhe frei sind. In beiden Fällen beschränkt aber der jeweilige Bebauungsplan die Höhe. Beim Bebauungsplan Steinbühl II in Niederhof sind dies 80 Zentimeter für Zäune und 1,20 Meter für eine Bepflanzung. Im Spittelhau in Oberhof sind es 1,20 Meter. Wer höhere Einfriedungen erstellt, brauch daher eine Befreiung vom jeweiligen Bebauungsplan.

Überlingen „Psychopathen-Gärten“: Viele Hausgärten bei Überlingen für Vögel eine ökologische Wüste Das könnte Sie auch interessieren

Letztlich erfolgte die Befreiung im Steinbühlweg Niederhof unter anderem mit dem Hinweis auf eine ähnlich hohen Zaun in der Nachbarschaft. Weiter ging es um den Erhalt der Privatsphäre, weil das Grundstück an einem viel begangenen Spazierweg liegt. Zwei der Ratsmitglieder, Guido Wiesler (CDU) und Klaus Bossert (Grüne) stimmten gegen die Befreiung. Der Ortschaftsrat Niederhof hatte keine Bedenken gegen die Befreiung vorgebracht, auch die Angrenzer nicht. Anders in Oberhof im Spittelhau. Während der Bauausschuss dem Antrag mit der Gegenstimme von Guido Wiesler (CDU) zustimmte und der Sichtschutzzaun zwischen zwei benachbarten Grundstücken somit errichtet werden kann, hatte der Ortschaftsrat Oberhof den Antrag zuvor abgelehnt. Es sollte kein Präzendenzfall geschaffen werden.