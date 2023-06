Murg wählt am heutigen Sonntag, 25. Juni, für die nächsten acht Jahre seinen Bürgermeister. Wir halten Sie mit diesem Artikel am Wahltag auf dem Laufenden.

18.20 Uhr: So stimmt Oberhof ab

Im Ortsteil Oberhof erhält Adrian Schmidle 83,5 Prozent der Stimmen.

Indes stellt sich auf der Murger Mitte das Fröschelochecho auf.

18.15 Uhr: Das erste Wahllokal hat ausgezählt

Das Ergebnis für Stimmbezirk 1 (Rathaus, Murg-West): 168 Wähler, 161 für Schmidle, 4 weitere

Auf der Murger Mitte ist derweil alles gerichtet für den Abend.

Noch ist es ruhig, aber die Location für die Feier nach der Wahl ist bereit. | Bild: Obermeyer, Justus

18.00 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen

Jetzt beginnt die Auszählung der Stimmen.

Die Auszählung der Stimmen beginnt. | Bild: Obermeyer, Justus

17.25 Uhr: Welche Ziele hat Schmidle?

Kann ein Bürgermeister nach 16 Jahren im Amt noch frische Ideen haben? Ja, sagt Kandidat Schmidle. Welche das sind und wie er mit seinen politischen Gegnern künftig umgehen will, verriet er vor einigen Wochen vor laufender Kamera.

Der amtierende Bürgermeister der Gmeinde Murg, Adrian Schmidle, stellt sich den Fragen von SÜDKURIER-Redakteur MarkusVonberg zu seiner Kandidatur. | Bild: Anna-Lena Lauber

16.55 Uhr: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung ausfallen?

Wer noch wählen möchte, muss sich nun ranhalten. Um 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen. Mit nur einem Kandidaten wird vor allem eine Zahl interessant: die Wahlbeteiligung. Im Juli 2015, als Schmidle auch damals als einziger Kandidat widergewählt wurde, lag die bei 27,4 Prozent.

15.30 Uhr: Noch 2,5 Stunden wird gewählt

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Stimmzettel steht mit Adrian Schmidle nur ein Kandidat. Das hätte anders kommen können, denn im Vorfeld der Wahl wurde aktiv nach einem weiteren Bewerber Ausschau gehalten, heftige Vorwürfe in Richtung Amtsinhaber inklusive. Wir erinnern uns:

12.30 Uhr: Amtsinhaber Schmidle hat gewählt

Der bisheriger Bürgermeister Adrian Schmidle hat am Vormittag seine Stimme abgegeben. „Ich freue mich über jede Stimme und eine hohe Wahlbeteiligung“, sagte Schmidle. Er danke zudem allen Wahlhelfern wie Klaus Bossert und Sofia Scardina. Übrigens: Beide schätzten die bisherige Wahlbeteiligung als hoch ein.

Adrian Schmidle (ganz links) hat seine Stimme bei der Bürgermeisterwahl abgegeben. Neben ihm die Wahlhelfer Klaus Bossert und Sofia Scardina. | Bild: Michelle Güntert

9.30 Uhr: Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet

Seit 8 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger in einem der Wahllokale ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl abgeben. Einziger Bewerber ist wie schon 2015 Amtsinhaber Adrian Schmidle, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt.

Amtsinhaber Adrian Schmidle ist der einzige Kandidat für das Amt des Murger Bürgermeisters. Am 25. Juni dürfen 5342 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. | Bild: Chymo/Gemeinde Murg

Blick zurück:

2007 hatte Schmidle sich im ersten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber klar mit 55,6 Prozent durchgesetzt, 2015 dann wurde er ohne Gegenkandidat mit 96,7 Prozent der Stimmen bestätigt.

Das Wahlergebnis 2015 Vor acht Jahren kam Bürgermeister Adrian Schmidle bei der Wahl am 5. Juli 2015 auf ein Ergebnis von 1364 Stimmen/96,7 Prozent, die Wahlbeteiligung lag damals bei 27,4 Prozent. Die Ergebnisse von Schmidle in den einzelnen Stimmbezirken: Murg I 233 Stimmen/99,2 Prozent, Murg II 290 Stimmen/99,3 Prozent, Niederhof 303 Stimmen/95,9 Prozent, Oberhof 111 Stimmen/94,9 Prozent, Hänner 148 Stimmen/98,7 Prozent, Briefwahl 279 Stimmen/93 Prozent. 46 Stimmen/3,3 Prozent entfielen auf nicht auf dem Stimmzettel aufgeführte Personen.

Nicht nur der einzige Bewerber ist 2023 derselbe wie 2015. Auch die Zahl der Wahlberechtigten ist fast identisch: 5342 Murger sind laut Wahlleiter Manuel Polder stimmberechtigt, vor acht Jahren warten es 5343.

Das Rathaus Murg ist bei der Bürgermeisterwahl eines von fünf Urnenwahllokalen. Wahlleiter Manuel Polder bereitet am Freitagmittag alles für die Stimmabgabe vor. Im Hintergrund sind zwei Wahlkabinen und neben Polder die Wahlurne zu sehen. | Bild: Vonberg, Markus

610 Wahlberechtigte haben Briefwahl beantragt, 2015 waren es 304

Das Interesse an Briefwahl allerdings hat stark zugenommen. 610 Wahlberechtigte haben laut Polder bis Freitag, 10.45 Uhr, Briefwahlunterlagen beantragt. Dies sind doppelt so viele wie bei der letzten Bürgermeisterwahl 2015 per Brief wählten, 304 waren es damals.

Gewählt wird in fünf Urnen- und einem Briefwahlbezirk

Gewählt wird am Sonntag ab 8 Uhr in fünf Urnenwahlbezirken, dazu gibt es einen Briefwahlbezirk. Die exakt gleiche Zahl an Wahlberechtigten weisen mit jeweils 1326 die Stimmbezirke Murg 2 und Niederhof auf, es folgt mit 1134 Wahlberechtigten der westlich der Murgtalstraße gelegene Stimmbezirk Murg 1, vor Hänner mit 939 und Oberhof mit 617. Als Wahllokale dienen in Murg das Rathaus und das neue Schulhaus, in Niederhof das Bürgerhaus, in Oberhof die Thimoshalle und in Hänner in der Ortsverwaltung.

Fünf Kisten mit Stimmzetteln, Wählerverzeichnissen und allen anderen Unterlagen, die es für eine Wahl braucht, stehen im Büro von Wahlleiter Manuel Polder – eine für jeden Stimmbezirk. | Bild: Vonberg, Markus

Wahlleiter Polder hat 37 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz, sechs an jeder Urne, sieben im Briefwahlbezirk. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen. Interessierte können sich über die Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke im Foyer des Rathauses informieren, wo sie auf Flipchards übertragen werden.

„Natürlich können die Bürger die Auszählung auch in einem der Stimmlokale verfolgen, das ist ja alles öffentlich“, sagt Polder.

Bereits um 18.30 Uhr könnte das Ergebnis vorliegen

Der Wahlleiter rechnet damit, dass das Ergebnis um 18.30 Uhr vorliegt – „wenn alles gut läuft“. Für diesen Zeitpunkt jedenfalls ist im Ratssaal die Sitzung des Wahlausschusses terminiert.

Sobald der Wahlausschuss das vorläufige Endergebnis festgestellt hat, wird dessen Vorsitzender, der Gemeinderat Timo Strasser, es im Pavillon der Murgtalschule offiziell verkünden. Mit Landrat Martin Kistler und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner haben sich laut Hauptamtsleiter Werner Vökt bereits die ersten Gratulanten angesagt.

Der Kandidat im Videointerview

Über seine Ziele hat Adrian Schmidle mit SÜDKURIER-Redakteur Markus Vonberg gesprochen.