Die Gemeinde Murg wird am Förderprogramm „freiwillige kommunale Wärmeplanung in Landkreisen und Gemeinde“ teilnehmen und einen Wärmeplan erstellen lassen. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ziel und Zweck des Wärmeplans ist es, konkrete Entwicklungswege zu finden, die Kommune in Sachen Wärmeversorgung zukunftsfähig zu machen. Damit ist ein Wärmeplan auch ein wichtiges Werkzeug für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Laut Klimaschutzmanager Frank Philipps umfasst die Ausarbeitung zunächst eine Bestands- und Potenzialanalyse, weiter eine Aufstellung des Zielszenarios und schließlich die finale Wärmewendestrategie.

Die Zahlen sprechen für sich: Die Erzeugung von Wärme macht mehr als 50 Prozent des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs aus und wird vor allem zur Bereitstellung von Raumwärme (27,7 Prozent) und Prozesswärme (22 Prozent) benötigt. „Wir haben erste Ansätze gemacht“, verwies Bürgermeister Adrian Schmidle in Richtung des Neubaugebiets Auf Leim, das mit eigenem Netz per Kalter Nahwärme versorgt wird. Schmidle meinte, er würde im Wärmeplan zum Beispiel die Abwärme des Rheins und Industriegebiete beleuchten.

Die Gesamtausgaben für den Wärmeplan belaufen sich auf rund 37.500 Euro, der Förderhöchstbetrag wiederum liegt bei 80 Prozent, sodass die Gemeindekasse noch 7500 Euro selbst zu tragen hat. Für die Ausarbeitung des Wärmeplans ist der Arbeitszeitraum zwischen Mai 2023 und April 2024 vorgesehen.

Rat Georg Kirschbaum (SPD) sagte, er unterstütze den Wärmeplan ausdrücklich, fordere aber für den Prozess „massive Bürgerbeteiligung“ ein: „Wir sollten das Wissen in der Gemeinde mit nutzen. Es gibt da entsprechende Fachleute.“ Ortsvorsteher Roland Baumgartner (FW) war es wichtig, dass nicht nur geplant, sondern auf Grundlage der Ergebnisse des Wärmeplans auch etwas umgesetzt wird. „Wir machen den Plan nicht für die Schublade“, versicherte Bürgermeister Schmidle.