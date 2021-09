von Brigitte Chymo

Corona bescherte auch den Gartenfreunden Murg 2020 so manche Einschränkung. Nur die Pächter und ihre Familien durften sich auf den jeweiligen Parzellen aufhalten, Gegenbesuche waren nicht möglich, Familienfeste auch nicht. Zudem musste die Toilettenanlage über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben. Immerhin, als Corona im Herbst etwas Pause machte, konnte zumindest eine Pächterversammlung stattfinden, und zu vier Terminen waren Gartenfreunde in Kleingruppen bei Arbeitseinsätze auf der Anlage unterwegs.

Die jetzigen Lockerungen nutzten die Gartenfreunde, um die seit zwei Jahren überfällige Mitgliederversammlung abzuhalten und ihren Vorstand neu zu wählen. Die gute Nachricht: Die Kontinuität ist gewahrt, denn der gesamte Vorstand stand zur Wiederwahl und wurde auch in seinen Ämtern bestätigt. Damit ist Marianne Weigend für weitere zwei Jahre erste Vorsitzende. Ute Maslonka bleibt zweite Vorsitzende, Sonja Butz Schriftführerin und Monika Eßer Kassiererin. Im Amt des Gartenobmanns ist Heiner Jähn, Beisitzer sind Angelika Cornu und Wolfgang Weigend.

Außerdem kamen verdiente Mitglieder der Gartenfreunde zu Ehren. Angelika und Volker Witulski sind seit 1996 im Verein und brachten sich auf vielfältige Weise ein. Volker Witulski war einige Jahre stellvertretender Vorsitzender und stand von 2001 bis 2009 auch an der Spitze der Gartenfreunde. Angelika Witulski unterstützte und ist seit 2015 Kassenprüfer. „Beide haben viel Arbeit und Mühe in die Gartenanlage gesteckt“, würdigte die Vorsitzende das 25-Jährige Engagement des Ehepaares.

Dem etwas ruhigeren Coronajahr 2020 war ein ereignisreiches 2019 vorausgegangen: Neujahrsempfang, Ortsputzete, Pächterversammlungen, und Gemeinschaftsarbeit in und rund um die Anlage. Ein internes Grillfest löste das Gartenfest ab, das nicht mehr stattfinden wird. Die Wetterkapriolen 2019 und 2020 bekamen die Gartenfreunde besonders zu spüren. Nachtfrost bis spät in das Frühjahr hinein, dann zum Teil sehr heiße Sommermonate, in denen es zu kaum regnete. Und trotzdem: In beiden Jahren sei die Ernte in den Gärten zufriedenstellend ausgefallen, so die Vorsitzende.