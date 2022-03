von Brigitte Chymo

Zwei Jahre lang war Coronapause, aber in diesen Sommerferien soll der Murger Sommerspaß (MuSS) wieder stattfinden. Neu am Start ist auch das Organisationsteam mit Amanda und James Mager, Simone Wörner, Ann-Katrin Puhl und Nicole Kammerer. Das fünfköpfige Team hat erste Kontakte zu den früheren Veranstaltern geknüpft und fragt dieser Tage die Interessen der Kinder und Jugendlichen ab.

Noch im vergangenen Jahr hatte die Gemeindeverwaltung in einem Aufruf nach einem neuen Organisationsteam gesucht. Massen hatte sich daraufhin nicht gemeldet. Und um ganz ehrlich zu sein: „Es gab nur eine Rückmeldung“, erzählt Nicole Kammerer, Rechnungsamtsleiterin der Gemeinde Murg. Aber die eine Rückmeldung war ein Volltreffer. Denn Simone Wörner suchte erfolgreich in ihrem Bekanntenkreis weiter. So kam auch Nicole Kammerer mit in das Organisationsteam.

Das ist praktisch. Denn mit Christine Schmidle und Carmen Teckenburg sind gleich zwei Arbeitskolleginnen vor Ort, wenn es Fragen zur bisherigen Organisation gibt. So sind die Wege kurz. Zusammen mit Claudia Völkle hatten die beiden Rathausmitarbeiterinnen seit 2009 den MuSS Jahr für Jahr auf die Beine gestellt.

Murger Sommerspaß Das Murger Kinderferienprogramm Murger Sommerspaß (MuSS) fand in den Sommerferien 1998 zum ersten Mal statt. Initiator war ein Team um die damalige Hännemer Ortsvorsteherin Hiltrud Wilms, zu dem Gemeinderäte, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Ehrenamtliche gehörten. Das Kinderferienprogramm war vom Start weg ein voller Erfolg und hatte für Kinder und Jugendliche in der Regel über 40 Veranstaltungen im Programm. Der MuSS hat eine eigene Homepage, auf der das jeweilige Ferienprogramm rechtzeitig vor den Sommerferien veröffentlicht wird und über die sich Kinder und Jugendliche anmelden können: www.murg.feripro.de

Vor der Coronapause seien die Teilnehmerzahlen leicht rückläufig gewesen, weiß Kammerer. Das neue Organisationsteam will aus diesem Grund erst einmal wissen, wo die Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen liegen. Auf der Titelseite des Mitteilungsblattes der Gemeinde Murg fordert das Team dazu auf, den angegebenen QR-Code zu scannen und Fragen zu verschiedenen Interessensfeldern zu beantworten: „Was findet ihr spannend?“ Der QR-Code ist auch über die App Schoolfox für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Murg und Niederhof sowie über die Kindergarten App der jeweiligen Kindergärten aufrufbar und bis zum 13. März freigeschalten.

Dem Organisationsteam geht bei dieser Umfrage auch darum zu sehen, zu welchem Zeitpunkt der Ferien die Angebote zur Verfügung stehen sollten. Und dass die Umfrage per QR-Code erfolgt, hat nicht nur praktische Gründe. „Wir sind eine klimafreundliche Kommune“, so Kammerer. Zuerst sei überlegt worden, ein Beiblatt ins Mitteilungsblatt zu geben. Aber dies Blätter landeten oft im Mülleimer.

Als positiv empfindet Kammerer, dass im Organisationsteam mit James Mager und Ann-Katrin Puhl auch zwei junge Erwachsene vertreten sind. „Die kennen die Sprache der Kinder und Jugendlichen,“ so Kammerer und ist sich sicher, dass damit die Zielgruppe besser erreicht werden kann. Nach zwei Jahren Pause ist das Interesse auch seitens vieler früherer Veranstalter groß, wieder beim Murger Sommerspaß mitzumachen. Wenn es denn Corona zulässt. „Wir werden sehen. Aber ich bin zuversichtlich“, so Nicole Kammerer.