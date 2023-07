Wichtige Themen standen auf der Tagesordnung des SV Niederhof bei der diesjährigen Hauptversammlung am Sportheim in Niederhof. Neben Ehrungen, Ernennung zum Ehrenmitglied eines der langjährigen Mitglieder, Teilneuwahlen der Vorstandschaft, brannte das Thema Kunstrasen auf den Nägeln. Viel Lob für den Verein gab es von Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum: „Ich bin beeindruckt, eure Frauengemeinschaft ist das Aushängeschild des SV Niederhof.“

Ein wichtiges Vereinsprojekt ist der geplante Kunstrasen. Eine großzügige Spende für den geplanten Kunstrasen gab es von Seiten der Binzger. Auch Binzgen werde alles geben damit der Kunstrasen entstehe. Chris Oeschger informierte über den jetzigen Stand des Thema Kunstrasen. „Wir bekommen Unterstützung von der Gemeinde, wir müssen aber auch eine Eigenleistung bringen vom Verein.“ Der SV habe schon erste große Spenden bekommen, bräuchte aber insgesamt 200.000 Euro. „Jeder Euro, jede Idee hilft“, sagte Oeschger.

In den Teilvorstandswahlen wurden Vorstandsmitglied Jenny Eckert, Schriftführerin Jil Lehnen und Kassiererin Stephanie Weber in ihren Ämtern bestätigt, ebenfalls Beisitzer Rainer Schuster.

Zum Ehrenmitglied wurde Günter Fürst von den Alten Herren ernannt. Er freue sich sehr darüber und auch, dass die Senioren immer noch aktiv seien. Gerne würden sie im Winter in der Sabine-Spitz-Halle eine altersgerechte Gymnastik machen, wenn das gehe. Besser laufen könnte es bei den aktiven Herren, waren sich alle einig, aber sie hofften auf eine erfolgreiche Saison. Die Volleyballer wiederum würden sich über noch mehr Mitspieler freuen.

Von der Frauenmannschaft berichtete dann Trainer Ralf Lauber, der sein Amt an Michael Wassmer abgibt: „Wir sind gut gestartet, wir sind mit der ersten Mannschaft in der Verbandsliga geblieben, das ist ein Erfolg“. Auch Anna Butowski konnte nur Positives von den Juniorinnen berichten. Sie seien heute 60 Juniorinnen, das sei einmalig am Hochrhein. „Das funktioniert aber nur wenn wir genügend Jugendtrainer finden, traut euch, werdet aktiv, nur dann werden wir langfristig erfolgreich sein.“

„Sensationell, was in der Jugend im letzten Jahr gelaufen ist“, bestätigte auch Präsident Dieter Ruf. Seit Herbst vergangenen Jahres gebe es auch eine Ballschule , führte Christian Keller aus. Es gehe dabei um Bewegung und Heranführung an die Ballsportarten. Seine Frau wiederum würde gerne ein Vorschulturnen anbieten, suche aber noch einen Hallenplatz. Jenny Eckert: „Es ist wichtig den Kindern im Ort etwas zu bieten.“ Ebenfalls im Herbst 2022 sei das Inklusionsteam gestartet und sie hätten einen Riesenspaß gehabt, unter anderem beim Schneemänner bauen oder bei Wasserschlachten. „Das ist eine wertvolle Gruppe und eine Bereicherung für jeden“, sagte Eckert.

Die Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Jürgen Lerch, Marlene und Renate Ruf und Wolfgang Schwarz geehrt

Für 40 Jahre wurde Wolfgang Graf geehrt.

Für 25 Jahre wurden Giuseppe Catalano, Melanie Grasso, Lea Jehle, Mustafa Karakus, Sandra Klein, Jonas Langendorf, Felix Oeschger, Jasmin Reineck, Nathalie Rufle, Dominik Schischke, Bernhard Wassmer, Ulrike Weniger und Alice Zeller geehrt.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Tim Bleil, Patrick Böhler, Tobias Butowski, Gerhard Eckert, Christian Grüber, Robert Kagon und Hannes Probst geehrt.

Zum Ehrenmitglied wurde Günter Fürst ernannt.

Der Verein

Der SV Niederhof hat sich im Jahr 2022 mit dem FC Binzgen zusammengeschlossen. Insgesamt hat der Verein derzeit 503 Mitglieder, davon 154 in der Jugend, 115 aktive, 50 Alte Herren, 19 Ehrenmitglieder, 27 Teilnehmerinnen in der Gymnastikgruppe und 139 Passivmitglieder. Präsident des Vereins ist Peter Ruf. Informationen gibt es unter www.sv-niederhof.com