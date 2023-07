„Was als uniformierte Nachbarschaftshilfe begann, hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer schlagkräftigen, durchstrukturierten und modern ausgestatteten Gefahrenabwehrorganisation entwickelt“, spannt der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murg, Markus Döbele, in seinem Grußwort zum 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehrabteilung Hänner den Bogen von damals in die Neuzeit. Das Feuerlöschen von damals ist heute kaum mehr vorstellbar. Immerhin, Hänner erhielt 1846 eine erste handbediente Feuerlöschpumpe. Eine Feuerlöschordnung von 1867 gibt weiter Aufschluss. Alarmierung sah so aus: Der Polizeidiener musste per „Stürmung der Kirchturmsglocken“ alle Einwohner zur Hilfe rufen. Denn das Wasser musste oft über weite Strecken durch Eimerketten bis zur Feuerlöschpumpe befördert werden. Außerdem gab es zwei Löschmannschaften à 18 Mann, einen Spritzenmeister und einen Laternenträger.

1888 gab es eine Neueinteilung: Eine Löschmannschaft, eine Rettungsmannschaft und eine Wachmannschaft bestand aus 62 wehrfähigen Männern. Dazu auch ein Signalbläser, der per Hornsignal die Dorffeuerwehr zusammenrief. Nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 1898 verbesserten sich der Gerätestand, aber auch der Ausbildungs- und Einsatzstand. Eine Bestandsliste von damals nennt unter anderem eine Feuerwehrspritze mit fünf Schläuchen, 60 Wasserkübel und zwei Laternen mit Stangen.

Bis zum ersten Löschfahrzeug für die Hännemer Feuerwehr sollte es aber noch Jahrzehnte dauern. Das war 1962, und ab da ging es schneller. 1980 folgte das zweite Feuerwehrfahrzeug, das dritte dann 2012. Jetzt ist ein 600 Liter Wassertank mit an Bord, alles für einen schnellen Erstangriff und eine LED-Rundumbeleuchtung mit Lichtmast, die nachts den Einsatzort gut ausleuchtet. Und alarmiert wird längst per digitalem Funk. Das Jubiläumsfest dauert von Samstag bis Montag, 15. Juli bis 17. Juli. Sonntag ab 14 Uhr ist Festumzug mit historischen Fahrzeugen.