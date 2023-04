Bei der Leistungsschau im Reitstall Fiedel in Niederhof hat der Nachwuchs der Voltigiergruppe Hochrhein im Beisein von Eltern, Verwandten und Freunden erfolgreich sein Können gezeigt. 20 Einsteiger legten an diesem Voltigierfest ihre Prüfungen ab, darunter sieben Mal das Abzeichen VA10 (Steckpferd), zwölf Mal wurde das Abzeichen VA9 (kleines Hufeisen) und ein Mal das VA 07 (Große Hufeisen).

Jedes der Abzeichen besteht aus einem Theorie und Praxis. Trainerin Andrea Hämmerle hatte die Kinder im Vorfeld intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. Zwei Prüfer bewerteten sie dann. Abgerundet wurde die Leistungsschau durch Vorführungen der Fortgeschrittenen. So präsentierten die Voltigierer dem Publikum eine Cowboy-Fasskür, mit der sie im vergangenen Jahr bereits den ersten Platz gewonnen hatten. Bei einer weiteren Fasskür wurde von einer Fortgeschrittenen und einem Nachwuchstalent gezeigt, dass Träume wahr werden können. Zwei Voltigierinnen zeigten ihre Fortschritte in einer Galopp-Kür auf dem Pferd.

Dank zahlreicher Spender war es auch dieses Mal möglich, eine Tombola auszurichten, die bei Klein und Groß gut ankam. Somit ist es der Voltigiergruppe an dem Tag gelungen, die Vereinskasse für dringende Anschaffungen etwas aufzufüllen. Das Voltigieren fördert soziale Kompetenz, Gleichgewicht, Koordination, Feinmotorik, Sprung- und Stützkraft sowie Körpergefühl und Körperspannung. Parallel lernen die Kinder durch aktive Mithilfe bei der Pflege der Pferde viel über den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Pferd. Kontaktaufnahme zur Voltigiergruppe per E-Mail an: andreahaemmerle@web.de oder laut Internetseite telefonisch unter 07763 96866.