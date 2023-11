Niederhof – Kürzlich fand in der Villinger Hoptbühlhalle dank des Reit-Voltigier-Fahrverein VS-Zollhaus zum 7. Mal das jährliche Holzpferdturnier statt. Voltigierer aus Niederhof nutzen auch dieses Mal die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und präsentierten ihre einstudierten Küren in Einzel-, Doppel- und Gruppenwettbewerben. Im Einzel der Fortgeschrittenen waren Jenny Zelger (4.), Joy Caronna (1.) und Rebecca Schlachter (1.) erfolgreich. Im Doppel – Anfänger erreichten Alessia Cefola und Tabea Medlarz den zweiten Platz. Auch die beiden Anfänger Gruppen Hochrhein II sowie Hochrhein III gingen nicht leer aus. So erreichte die Gruppe Hochrhein II einen guten zweiten Platz und Hochrhein III den dritten Platz. Der Verein hebt in einer Mitteilung hervor, dass Trainerin Andrea Hämmerle es wieder einmal geschafft hat, die Kinder zu Hochleistungen zu motivieren. Nachwuchs ist im Verein willkommen, der Kontakt Andrea Hämmerle unter 07763/968 66 oder andreahaemmerle@web.de möglich