von sk

Wegen schweren Gewitters und Starkregens rückte die Feuerwehr Murg am Mittwochabend zu insgesamt zwölf Einsätzen aus. Sie zogen sich über mehrere Stunden hin. Eine große Tiefgarage mit geparken Fahrzeugen und Aufzugsschächten war auf kompletter Fläche einen halben Meter mit Wasser gefüllt war, auf einem Parkplatz mussten durch Wassermassen eingeschlossene Menschen befreit werden, mehrere Keller liefen voll, an Wohnungen sowie öffentlichen Gebäuden kam es zu Wasserschaden.

Über Murg zog am Mittwochabend plötzlich ein schweres Gewitter mit ergiebigem Starkregen durch. Noch wärend das Unwetter in vollem Gange war, wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug des Ausrückebereichs Süd zu einem vollgelaufenen Keller in Niederhof als erstem Einsatz alarmiert. Noch während sich die ersten Einsatzkräfte auf dem Weg nach Niederhof befanden, wurden durch die Leitstelle Waldshut weitere Einsatzstellen mitgeteilt. Da einige dieser Einsätze ein größeres Ausmaß besaßen und teilweise zeitkritisch waren, wurden erst weitere Einsatzkräfte des Ausrückebereichs Süd und etwas später ebenfalls die Abteilungen Oberhof und Hänner hinzualarmiert. Fachberater Tobias Roming vom Technischen Hilfswerk Laufenburg unterstützte die Murger Einsatzleitung beratend.