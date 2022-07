von Susanne Schleinzer-Bilalsaeckingen.redaktion@suedkurier.de

Zahlreiche Ehrungen von Land und Gemeinde für besondere Tätigkeiten und Verdienste gab es bei der Ehrungsveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Murg. „Der Abend steht ganz im Rahmen der Ehrungen“, führte Kommandant Markus Döbele in die Veranstaltung ein.

Eine besondere Ehre wurde dem ehemaligen Kommandanten Stefan Fräßle zuteil. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt und bekam die Verdienstmedaille in Gold der Gemeinde Murg.“ Du hast die Feuerwehr so geformt wie sie ist, du hast dich nie in den Vordergrund gestellt“, lobte ihn Bürgermeister Adrian Schmidle. Vom Kreisfeuerwehrverband bekam er das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber, überreicht von Ralf Rieple. Auch vom THW wurde er geehrt und bekam die Ehrenplakette des THW. Lob gab es auch von Markus Döbele „du hast es immer geschafft perfekte Ergebnisse zu liefern. „ „Ich bin stolz euer Kommandant gewesen zu sein“, bedankte sich Fräßle.

Ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Andreas Lämmlin und Martin Huber. Beide hätten ihre Ämter mit einem Übermaß an Sorgfalt ausgeübt. Der langjährige Kommandant der Feuerwehr Hänner Martin Huber , der seine Tätigkeit beendet hatte, bekam daneben auch die Ehrenmünze der Gemeinde Murg für seine „immense Leistung“ in dreißig Jahren. Zum Ehrenkommandant erklärt wurde Otto Frommherz, der langjährige Abteilungskommandant und stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Niederhof.

Für die Beendigung seiner Tätigkeit als stellvertretender Abteilungsleiter und Abteilungsleiter Oberhof bekam Pattric Grzybek die Ehrenmünze der Gemeinde Murg in Silber. Die Verdienstmedaille in Gold bekam Michael Lämmlin als ehemaliger Obmann der Seniorenabteilung und Gesamtkommandant. Helga Langnickel hatte 14 Jahre die Jugendfeuerwehr angeführt und ist noch als stellvertretende Jugendwartin tätig. Auch sie wurde für ihre Tätigkeit geehrt. Für 60 Jahre in der Feuerwehr Murg wurde Bernhard Baumgartner geehrt. „Das ist eine absolut bombastische Leistung, ich hoffe, ich schaffe das auch mal“ lobte Markus Döbele.

Die Feuerwehr Die Feuerwehr Murg setzt sich zusammen aus den Abteilungen Murg/Niederhof (Ausrückebereich Süd), Oberhof und Hänner (Ausrückebereich Nord), der Jugendfeuerwehr und der Seniorenabteilung. Der Personalstand beträgt derzeit 198 Mitglieder und gliedert sich wie folgt: 107 Personen in den Einsatzabteilungen, 52 in der Jugendfeuerwehr und 39 in der Seniorenabteilung. (Stand Anfang 2022) Gesamtkommandant ist Markus Döbele.

Für 15 Jahre in der Feuerwehr wurden David Eckert, Anna Wunderle, Alexander Siebold, Lukas Oehler geehrt. Für 25 Jahre Andreas Amslin, Rolf Malzacher, Frank Szillat, Manuel Polder, Christian Traum, Daniel App, Michael Bilawsky. Für 40 Jahre Wolfgang Büttner, Roland Wiesler, Hermann Meisch. Für 50 Jahre geehrt wurden Manfred Albiez, Karl Hoffmann, Ralf Langer, Alfred Eckert und Josef Frey. Befördert zum Anwärter wurde Thaddäus Schneider. Zu Feuerwehrmännern befördert wurden Alexander Stöcklin, Tim Gaßmann, Mirko Gerspach. Zur Feuerwehrfrau/Fachberaterin ernannt wurde Elisabeth Huber. Johann Oeschger wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Nadine Zimmermann zur Oberfeuerwehrfrau. Nicole Kammerer, Melanie Baumgartner und Caroline Schreiber wurden zu Hauptfeuerwehrfrauen ernannt, Martin Büttner, Lucas Schmidt, Andreas Ruch, Thomas Koppen zu Hauptfeuerwehrmännern. Christian Traum, Matthias Mutter und Sascha Thömmes wurden zu Brandmeistern befördert, Sebastian Stöcklin wurde zum Jugendgruppenleiter ernannt.