In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Murg ging es um das weitere Vorgehen bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021. Viel mehr gab es zum Haushalt 2021 noch nicht zu sagen. Schon zu normalen Zeiten ist die Haushaltsplanung keine einfache Sache, in Zeiten von Corona werden die Fragezeichen noch größer. „Die Haushaltsberatungen werden schwierig. Wir wissen nicht, was kommt. Wir stimmen uns auf heiße Haushaltsberatungen ein“, sagte Bürgermeister Adrian Schmidle.

Laut Schmidle werden in Umsetzung befindliche Projekte vorangetrieben, die Frage sei, was mit den Projekten passiert, die im Haushalt 2020 wegen Corona und damit verbundenen Ausfälle bei den Einnahmen bereits in die Warteschleife geschoben wurden. „Alles ist sehr lebendig“, meinte Kämmerin Nicole Kammerer, konnte aber auf eine erste Steuerschätzung der öffentlichen Hand verweisen. Demnach werden im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 etwa 1,5 Millionen Euro auf der Einnahmenseite fehlen. Grund sind Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer und bei den Schlüsselzuweisungen. Zudem erhöhen sich Kreisumlage und Finanzausgleich.

Für die Sitzung am 9. November ist geplant, dass der erste Haushaltsentwurf 2021 auf den Tisch kommt. Dann haben die Fraktionen Zeit für interne Beratungen. Die erste öffentliche Haushaltsberatung ist für 30. November vorgesehen, die zweite für 14. Dezember, die Beschlussfassung für die Januarsitzung. Unter dem Vorbehalt, dass die Sitzungen wie geplant stattfinden können.