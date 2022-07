von Brigitte Chymo

Mit einer positiven sportlichen Bilanz wartete die Jugendabteilung des SV Blau-Weiß Murg bei ihrer Mitgliederversammlung für die Saison 2021/22 auf. Trotzdem ist Neuorientierung angesagt. Nachdem die Spielgemeinschaft mit dem SV Niederhof von den E- bis zu den A-Junioren Ende Juni auslief, trainiert der SV Blau-Weiß seine Jugend wieder selbst.

Aus den Berichten klang vielerorts das Bedauern darüber heraus, dass die seit 2018 bestehende Spielgemeinschaft nicht weitergeführt wird. Im April hatten beide Vereine sie beendet. Auslöser war die Entscheidung des SV Niederhof mit dem FC Binzgen einen gemeinsamen Verein zu bilden. Ein Kompromiss zur Fortführung der Spielgemeinschaft konnte nicht gefunden werden. Äußerungen aus der Mitgliederversammlung, der Blau-Weiß-Vorstand und die Jugendleitung hätten sich nicht genug für den Fortbestand der Spielgemeinschaft eingesetzt, wiesen die Verantwortlichen zurück, bestätigten aber, dass für die A-Junioren die Fortführung der Spielgemeinschaft fußballerisch die beste Lösung gewesen wäre.

Bei den Neuwahlen des Jugendausschusses bestätigte die Versammlung Nils Delpho in seinem Amt als Jugendleiter. Neu an seiner Seite ist Darius Braunagel als stellvertretender Jugendleiter, der Giovanni Mangano ablöst. Schriftführerin ist weiterhin Saskia Waßmer, Kassierer James Mager.

„Wir konnten bis zu den B-Junioren Mannschaften melden“, berichtete Jugendleiter Delpho berichten. Außer den Bambini seien auch alle Junioren mit Trainern versorgt. Delpho dankte in allen Trainern und Betreuern, die nach dem Ende der Spielgemeinschaft weitermachen.

Besonders in den jüngeren Jahrgängen ist die Fußballbegeisterung groß. Alleine bei den E-Junioren wird von gut 40 Kindern ausgegangen. Wie in anderen Vereinen auch, wird die Decke nach oben dünner. So konnte Blau-Weiß keine eigene A-Jugend melden. Die fünf verbleibenden A-Junioren werden in der neuen Saison als Gastspieler beim SC Niederhof/Binzgen antreten.

In der beendeten Saison hatte die A-Jugend der Spielgemeinschaft trotz Spielermangels einen dritten Platz in der Kreisliga belegt und das Pokalhalbfinale erreicht. Die B-Junioren beendeten die Saison auf einem vierten Platz in der Kreisliga, die C-Jugend sicherte mit einem 6. Platz den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die beiden Mannschaften der D-Junioren erreichten jeweils zweite Plätze in ihren Staffeln, die zweite Mannschaft der E-Junioren sogar einen ersten Platz. Auch beim Bezirksjugendtag waren die E-Junioren mit einem ersten Platz in ihrer Staffel erfolgreich.

In der Jugendabteilung des SV Blau-Weiss Murg sind rund 170 Kinder und Jugendliche aktiv. Neben Fußball spielen sie auch Tischtennis. Informationen im Internet unter: http://www.sv-bw-murg.de