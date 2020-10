von Brigitte Chymo

Stürme und trockene Sommer setzen dem Gemeindewald in Murg zu und schlagen sich in den Betriebsergebnissen nieder. So mussten 2019 aufgrund des Befalls durch den Borkenkäfer besonders viel Holz eingeschlagen werden. Geplant waren 500 Festmeter, am Ende waren es 2744 Festmeter. Den Ausgaben für die Holz­ernte über knapp 73.500 Euro standen nur knapp 40.500 Euro Einnahmen aus der Holz­ernte gegenüber. Am Ende betrug das Minus 2019 im Gemeindewald knapp 37.600 Euro.

Wie Forstrevierleiter Manuel Nägele am Montagabend in der Gemeinderatssitzung informierte, verbesserte sich die Situation auch in diesem Jahr nicht. Geplant waren wiederum 500 Festmeter, momentan liegt der Einschlag schon bei knapp 2000 Festmeter. Weil der Holzmarkt gesättigt ist, werden zwei Holzlager in Niederhof und ein Holzlager in Hänner eingerichtet.

Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation am Holzmarkt weiter zugespitzt. Der Revierleiter geht davon aus, dass sich die Käferpopulation durch einen milden Winter nicht verringern wird. Nägele rechnet mit weiterem Einschlag aufgrund von Sturm und Käfer. „Keiner weiß, wie es kommt“, sagte der Revierleiter.

Im Bewirtschaftungsplan 2021 wird daher einmal mehr von der Plangröße 500 Festmeter Einschlag bei Fichten und Tannen ausgegangen und Erträgen von 30.000 Euro derselbe Betrag an Aufwendungen gegenübergestellt. Miteinkalkuliert sind Pflanzmaßnahmen an jenen Stellen, an denen ganze Fichtenbestände ausgefallen sind. Für diese Kulturen sind 7000 Euro eingeplant. „Eine planbare Forstwirtschaft ist derzeit nicht möglich“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle, auch Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Vorderer Hotzenwald.

Gemeinderat Jürgen Bäumle (CDU) kritisierte, dass 2019 Holz in Containern nach China verkauft wurde. Er wie auch andere Handwerker hätten Bedenken, dass der Rohstoff bis in zehn Jahren nicht mehr zur Verfügung stünde. Schmidle verwies darauf, dass die verkauften zehn Festmeter ansonsten im Wald verdorben wären. Wann immer möglich, werde vor Ort verkauft. „Es stimmt nicht, dass der Schwarzwald ausverkauft wird“, betonte der Bürgermeister. Der Revierleiter verwies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Holzlager, die derzeit eingerichtet werden, um überschüssiges Holz erst einmal zu lagern, anstatt es ins Ausland zu exportieren.