Neuwahlen des Vorstands, Aufnahme von neuen Mitgliedern und Ehrungen standen im Vordergrund der Hauptversammlung der Guggenmusiker Erbsranze-Schränzer im Cafe della Nonna in Hänner. Auch ein Blick auf die zahlreichen Proben und Veranstaltungen im letzten und diesem Jahr stand auf dem Programm.

Die Vorstandswahlen leitete Ortsvorsteher Dieter Muck, der nicht mit leeren Händen gekommen war. Er sparte nicht mit lobenden Worten für den Verein: „Ihr seid spitze, ihr habt einen tollen Zusammenhalt. Danke, dass ihr den Hemdglunki-Umzug wieder ins Leben gerufen habt, den Kindern hat es viel Spaß gemacht, toll wie ihr die Kinder mitgenommen habt.“ Der Ortschaftsrat habe beschlossen, den Gewinn des Kinderballs an die drei Vereine zu verteilen, die sich am Ball beteiligt hätten.

Der alte Vorstand wurde dann komplett bestätigt. Sein Amt als erster Vorstand führt Thomas Schäuble weiter. Kassierer bleibt Markus Gerteis. Zweiter Dirigent ist weiterhin Daniel Sieber. Kostümwart bleibt Janina Lauber. Kassenprüfer bleiben Daniel Löhrer und Matthias Stoll. Als Neumitglieder aufgenommen wurden Rebecca Mutter, Lars Köhler und Maurice Schmid.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurden dann Stefan Aulbach, Sandra Grimm. Bei den Passiv-Mitgliedern wurden geehrt für zehn Jahre Sven Palla und Stefan Schlachter. Für 20 Jahre Felix Decker, Anita Löhrer, Sarah Booz, Manuel Polder. Für 30 Jahre geehrt wurde Bruno Ückert.

Auf die Aktivitäten blickte Thomas Schäuble zurück. Bei den Oberwihler Hexenguggen hätten sie zum ersten Mal die neuen Kostüme präsentiert. Anschließend folgten Guggetrennen und Nachtumzüge in Horheim, Todtmoos, Wehr und Görwihl. Beim Bunten Abend in Binzgen waren se ebenso wie bei der Narren-Party in Schwand. In Murg hätten sie beim Guggen-Wettbewerb den zweiten Preis geholt. Auch die Ranzen-Party sei ein Erfolg gewesen. Hochzufrieden war auch Vorbläserin Sandra Grimm. „Wir konnten wieder zeigen, was wir können“, sagte sie.