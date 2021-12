von Brigitte Chymo saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Die Formalien sind auf den Weg gebracht: Ende August hatte der St. Vinzentiusverein Niederhof in seiner Mitgliederversammlung beschlossen, die Trägerschaft des Kindergartens Arche Noach an die katholische Kirchengemeinde Bad Säckingen zu übergeben.

Murg Das braucht die Feuerwehr Murg in den nächsten fünf Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Nach den beiden katholischen Kindergärten St. Josef und In der Mühle sowie dem Spatzennest in Hänner und dem evangelischen Kindergarten Weizenkorn steht damit ein weiterer Kindergarten in Murg unter Trägerschaft der Kirche. Allen kirchlichen Kindergärten gleich ist der vertraglich geregelte Modus, dass die Gemeinde Murg sich nach Abzug der Elternbeiträge mit 92 Prozent an den laufenden Kosten beteiligt. Auch für den Kindergarten Arche Noach galt diese Regel bisher und wird auch weiterhin gelten.

Kreis Waldshut Die Schweiz als Corona-Hochrisikogebiet: Bei der Einreise nach Deutschland gilt jetzt 3G – und was sonst noch zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Änderungen stehen hingegen für das Gebäude des Kindergartens Arche Noach an. Das Gebäude wird auf Wunsch des St. Vinzentiusvereins an die Gemeinde Murg übergehen, so dass diese anders als bisher 100 Prozent der Investitionskosten zu tragen haben wird. Die Formalitäten der Übergabe waren am Montagabend Tagesordnungspunkt in der nicht-öffentlichen Ratssitzung.

Hingegen bleibt das östlich des Kindergartengebäudes gelegene Spielplatzgelände weiterhin im Eigentum der katholischen Kirche, womit die Gemeinde Murg auch in Zukunft 90 Prozent aller Investitionskosten in diesem Bereich trägt.

Die Personalfragen werden wie auch in den anderen katholischen Kindergärten der Gemeinde Murg über die Verrechnungsstelle in Schopfheim geregelt. Deren stellvertretender Leiter Dominik Zipfel erläuterte am Montagabend zusammen mit Hauptamtsleiter Werner Vökt den neuen Kindergartenvertrag. Gleichzeitig stimmte der Gemeinderat einer Aktualisierung des Kindergartenvertrags In der Mühle zu.

Hochrhein Rita Schwarzelühr-Sutter soll Staatssekretärin im Innenministerium werden Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Georg Kirschbaum (SPD) wies darauf hin, dass Punkt 3.2 des Kindergartenverträge, wonach das Personal in den Kindergärten an spezielle kirchenrechtliche Regelungen gebunden sei, nicht mit dem bürgerlichen Arbeitsrecht konform sei. Kirschbaum erinnerte an Fälle in der Vergangenheit, in denen zum Beispiel nicht kirchlich getraute oder geschiedene Fachkräfte Anstellungsprobleme hatten.

Verschiedene Punkte seien inzwischen aufgeweicht, meinte der Zipfel und verwies außerdem auf die aktuelle Personalsituation in den Kindergärten: Angesichts des großen Personalmangels werde sich kein Stiftungsrat gegen eine Einstellung aussprechen.

Der St. Vinzentiusverein, der die Trägerschaft ehrenamtlich betreute, hatte sich aufgrund immer komplexerer Gesetztes lagen in allen Bereichen entschlossen, die Trägerschaft in professionelle Hände zu geben.