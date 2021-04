von Brigitte Chymo

Die drei Holzskulpturen auf dem Grillplatz Thimos sind in die Jahre gekommen. „Eine der Skulpturen ist in sehr schlechtem Zustand, die beiden anderen kränkeln“, informierte Ortsvorsteher Roland Baumgartner in der jüngsten öffentlichen Sitzung. Eine Sanierung fasste der Ortschaftsrat aber nicht ins Auge. Nachdem Fachleute davon abgeraten hatten, „da das wahrscheinlich nicht allzu viel bringe“, und wenn, dann höchste Eisenbahn sei, entschlossen sich die Räte für einen anderen Weg.

Die Skulpturen bleiben zunächst einmal an Ort und Stelle, gleichzeitig werden folgende Alternativen ausgelotet. Erstens könnte sich der Ortschaftsrat vorstellen, dass vielleicht ein Motorsägekünstler Interesse daran haben könnte, neue Skulpturen zu sägen. Die zweite Alternative geht in Richtung klassisches Schnitzen, das im Rahmen eines Workshops stattfinden könnte. Ein Künstler, so die Vorstellung der Räte, könnte interessierte Laien anleiten. Als dritte und letzten Alternative ziehen die Räte ein Projekt mit einer Schulklasse in Betracht.

Hinweis auf Sparhaushalt

Egal welche der drei Alternativen schlussendlich das Rennen macht, kosten darf es so wenig wie nur möglich. Ein Punkt der Rätin Angelika Eckert (CDU) wichtig war. Eckert verwies auf den Sparhaushalt, der erst vor kurzem verabschiedet worden war. Aus diesem Grund schied auch die Idee eines Holzskulpturenwettbewerbs, eines „St. Blasien im Kleinen“ aus.