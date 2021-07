„Wir können stolz auf uns sein“, meinte Frank Mutter, Vorsitzender des Sportvereins Blau-Weiß Murg, im Hinblick auf die Erarbeitung und Umsetzung der Hygienekonzepte zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, bei der Vereinsjugendversammlung des Vereins im Sportheim in Murg.

Da die vorangegangene Saison aufgrund der mehrfachen Unterbrechungen durch die Corona-Pandemie zunächst abgebrochen und dann annulliert wurde und auch das Training lange Zeit nicht stattfinden konnte, freue man sich nun umso mehr, wieder starten zu können. Es hatte zwar vereinzelt Online-Trainingsangebote gegeben, diese aber konnten ein gemeinsames Mannschaftstraining in keiner Weise ersetzen.

„Wir möchten den Kindern und Jugendlichen einen Teil ihrer genommenen Jugendzeit zurückgeben“, sagte Jugendleiter Nils Delpho. Er, sein Stellvertreter Giovanni Mangano und Schriftführerin Saskia Waßmer wurden bei den anstehenden Wahlen in ihren Ämtern bestätigt, was als Zeichen für das gute Krisenmanagement der Jugendabteilung gewertet werden kann. „Gerade Nils Delpho hat in dieser schwierigen Zeit sehr viel Engagement und Herzblut bewiesen“, sagte Mutter. Für die Tischtennis-Abteilung wurde Hannes Lauber als Jugendleiter wiedergewählt.

Die Tätigkeitsberichte der Jugendmannschaften sprachen nahezu dieselbe Sprache, denn überall hatte man mit langen Pausen und daraus resultierenden Konditionsrückständen zu kämpfen. „Die lange Pause hat sicherlich Spuren hinterlassen und Nachholbedarf erzeugt, was aber nicht zu verhindern war“, so Delpho. Positiv zu vermelden sei die hohe Motivation und sehr gute Trainingsbeteiligung der Spieler. Zur Freude des Jugendleiters seien alle Trainer ihren Ämtern treu geblieben und es mussten keine Abgänge verzeichnet werden. Mit der neuen einheitlichen Trainingskleidung starte man im September dann gut gerüstet in die neue Saison. „Unser langfristiges Ziel ist es, alle Mannschaften zurück in die Bezirksliga zu bringen“, meinte Delpho.

Der Fußballverein Blau-Weiß Murg wurde 1919 gegründet und hat einen starken Nachwuchs. Von F- bis A-Jugend sind je ein bis zwei Mannschaften gemeldet. Jugendleiter ist Nils Delpho.