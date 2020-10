von sk

Beschädigt und eingebrochen wurde am Wochenende in der Hütte auf der Murger Ewigkeit. Wie die Polizei mitteilt, suchten Unbekannte das am Eisweiherweg gelegene Sport- und Freizeitgelände zwischen Donnerstag und Samstagmittag heim. Sie brachen in die Hütte dort ein und durchsuchten sie. Entwendet wurde anscheinend nichts. Allerdings wurden eine Türe durch Fußtritte beschädigt und Glasflaschen auf das Dach geworfen, sodass vereinzelt Ziegel zu Bruch gingen. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/9288-0) hat die Ermittlungen übernommen.