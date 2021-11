Murg vor 4 Stunden

Unbekannter wirft Scheibe am Murger Rathaus ein

Am Donnerstagabend, 11. November, gegen 21 Uhr, ist eine eingeworfene Fensterscheibe am Rathaus in Murg entdeckt worden. Mehrere Polizeistreifen durchsuchten daraufhin das Gebäude, ohne jemanden anzutreffen.