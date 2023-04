Ehrungen und die Neuwahlen des kompletten Vorstands sowie den Übungsleitern standen im Vordergrund der Hauptversammlung des Turnvereins Murg in der Murgtalhalle. Als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder bestätigt wurden Malika Bellal, Thaddäus Schneider und Werner Neudörfler. Schriftführerin bleibt Marisa Pillitteri. Neue Kassiererin wurde Susanne Schramm, die damit Astrid Lienhard ablöste. Bei den Übungsleitern löste Maria Oddo Leonie Meier ab, die anderen Übungsleiter wurden bestätigt. Beisitzer sind Markus Grether und Bernhard Dösam.

Die Übungsleiter berichten

Aus den einzelnen Abteilungen berichteten die Übungsleiter. Von der Gruppe 40plus berichtete Neudörfler, der selber in der Gruppe aktiv ist. „Wir machen ein intensives Training und haben Spaß“. Ein Höhepunkt sei das Stand up Paddeln auf dem Rhein gewesen. Im Eltern-Kind-Turnen laufe es gut, sie habe sehr viele Kinder, berichtete Neudörfler für die abwesende Tanja Breuer. Im Einradfahren seien es zehn bis zwölf Kinder, die das Einradfahren lernen möchten bei Kathrin Albiez. Die Montagskicker seien in der Halle und ab und zu auf dem Sportplatz, berichtete Neudörfler weiter für die abwesenden Übungsleiter.

Der Verein wurde gegründet 1883. Der Verein bietet Sportangebote für Kinder bis Senioren an. Kontakt www.tv-murg.de

Im September werde es eine neue Jazz-Tanz-Gruppe geben ergänzte Neudörfler. Schön wäre es auch, einen Übungsleiter für Salsa für Kinder zu finden. Bei Ute Hermann gibt es „Fit mit Fun“. „Wir sind zwölf motivierte Frauen. Wir sind seit 1998 zusammen und haben insgesamt 945 Stunden trainiert“, sagte sie stolz. Wichtig seien Ziele wie Koordinationsfähigkeit, oder Belastbarkeit. Sie hätten Balance-Pads, Springseile und jetzt auch Pilates- Rollen.

Dankbar für die neuen Geräte

„Toll, dass der Verein sie angeschafft hat“, freute sich Hermann. Ihr Motto sei „Hygiene für Körper, Geist und Seele“, berichtete Ursel Weiß von ihren Gruppen. Sie habe zwei Frauengruppen und die Männergruppe 40 plus. Sie seien 19 Spieler, meist kämen etwa zwölf zum Training und sie hätten Spaß, erklärte Übungsleiter Ciro Salvatore Orlando. Gerne würden sie auch an einem Wettkampf teilnehmen. Acht Mädchen trainieren Badminton bei Thorsten Albiez. Anschließend trainierten die Erwachsenen mit Spielern aus Niederhof.

Eine weiteren Gruppe gründen könnte Maria Oddo, die Übungsleiterin für 18 Kinder von 4 bis 7 Jahren. „Wir haben eine Bewegungslandschaft und am Ende steht bei uns Entspannung auf dem Plan“. Sie hätte bereits eine Warteliste.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Waltraud Morath und Maria Faller. Für 40 Jahre wurden geehrt Amelie Ludwig und Gabriele Döbele. Für 25 Jahre dagegen Sarah Leuenberger, Martina Grether und Clemens Stratz.