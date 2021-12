von Brigitte Chymo

In Niederhof wie auch Hänner finden Ökumenische Weihnachtsgottesdienste im Freien statt. Die Kirche St. Magnus in Murg lädt außerdem zu einer Krippenfeier ein. In der katholischen wie auch evangelischen Kirchengemeinde sind Corona bedingt Anmeldungen für Gottesdienste erforderlich.

Laufenburg Laufenburg im Künstlerblick: Hans Thoma hat die Stadt wohl am schönsten in seinen Bildern festgehalten Das könnte Sie auch interessieren

In der Seelsorgeeinheit Bad-Säckingen-Murg ist bis Mittwoch, 22. Dezember, um 12 Uhr eine Anmeldung für folgende Gottesdienste erforderlich: Freitag, 24. Dezember, 16 Uhr Krippenfeier in der Kirche St. Magnus in Murg; 18 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst im Freien bei der Kirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner; 22 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst im Freien bei der Herz-Jesu-Kirche in Niederhof.

Laufenburg Futuristisch: Auf dem Schützenareal im Schweizer Laufenburg soll ein rund 30 Meter hohes Parkhaus entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, 9 Uhr Weihnachtshochamt in der Kirche St. Leodegar und Marzellus in Hänner; 10.30 Uhr Weihnachtshochamt in der Kirche St. Magnus Murg. Anmeldungen sind möglich über die Homepage der Seelsorgeeinheit (www.seelsorgeeinheit-badsaeckingen-murg.de) oder per Telefon in einem der Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit. Außerdem liegen in den Kirchen Anmeldezettel aus, die ebenfalls in einem der Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit abgegeben werden können.

Zu beachten ist, dass nur Familienangehörige aus einem Haushalt zusammensitzen können und auch Kinder einen Sitzplatz benötigen. Jeder Familienangehörige muss mit Namen angegeben werden.

Laufenburg, Murg Neuer Leiter für Polizeiposten: Jürgen Rotzinger übernimmt für Stephan Frei Das könnte Sie auch interessieren

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde sind teilweise Anmeldungen für die Gottesdienste erforderlich. So an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, für den Gottesdienst in der Christuskirche Murg um 17.30 Uhr. Ebenso am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, für den Gottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche.

Anmeldungen nimmt das Pfarramt in Murg bis Mittwoch, 22. Dezember entgegen. Entweder telefonisch (Telefon 07763/69 61) oder per E-Mail (info@ekimurg.de).