von Brigitte Chymo

Mit der Heiligen Messe am kommenden vierten Adventssonntag, 19. Dezember, 9 Uhr, in der Kirche St. Magnus gedenkt die Magnuspfarrei ihres ehemaligen Pfarrers Alfons Weißer. Der Seelsorger starb laut Fridolinsboten der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg im Alter von 86 Jahren am 26. November in seiner Heimatstadt Villingen und wurde am 3. Dezember im Priestergrab des Villinger Friedhofs bestattet.

Von 1969 bis 1982

Der Verstorbene war von 1969 bis 1982 Pfarrer der Magnusgemeinde. In die Zeit seines Wirkens fielen unter anderem der Ausbau der Pfarrscheuer zum Magnushaus, der Bau des ehemaligen Kindergartens St. Hildegard in der Langmattstraße sowie die Neugestaltung der Herz-Jesu-Kirche in Niederhof.

1982 verließ Pfarrer Alfons Weißer Murg Richtung Insel Reichenau. Aufgrund seiner Verdienste um das Weltkulturerbe Reichenau ernannte ihn Papst Johannes Paul II. 2002 zum Monsignore. Die Gemeinde Reichenau verlieh ihm anlässlich seiner Pensionierung im Jahr 2005 die Ehrenbürgerschaft. Der Verstorbene kehrte nach Eintritt in den Ruhestand in seine Heimatstadt Villingen zurück und half dort als Priester in der Münsterpfarrei mit. Zuletzt nahmen seine Kräfte stetig ab.

Priesterweihe empfangen

Weißer hatte nach dem Abitur in Freiburg und Innsbruck Theologie studiert und im Jahr 1961 die Priesterweihe empfangen. Seine Kaplansjahre verbrachte er in Karlsruhe und Heidelberg.