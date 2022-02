von Werner Probst

Die Gemeinde Murg – und insbesondere der Ortsteil Niederhof – trauern um einen verdienten Bürger: Hans Maier ist am vergangenen Samstag, 5. Februar, im Alter von 83 Jahren verstorben. Fast vier Jahrzehnte war er Gemeinderat, 24 Jahre stellvertretender Ortsvorsteher, über 30 Jahre im Vorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung und über 40 Jahre in unternehmerischer Verantwortung als Chef eines mittelständischen Malerbetriebes.

Bis ins hohe Alter hielt sich Hans Maier mit Sport fit, und war regelmäßig beim Schluchseelauf genauso immer noch mit von der Partie, wie auch beim Bad Säckinger Altstadtlauf und vielen anderen regionalen Läufen. Neben seinem Engagement in der Kommunalpolitik übernahm Maier Veranstwortung in vielen Verein. So war er Mitgründer des Murger Tennisclubs, hat früher im Männerchor gesungen, hat im Vorstand der Malerinnung Verantwortung übernommen. Der CDU-Kreisverband stellte schon vor zehn Jahren fest, dass Hans Maier in der Summe seiner Ehrenämter auf über 250 Jahre aktive Zeit kommt.

Die Beisetzung findet im Kreise seiner Familie statt.