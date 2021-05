von Markus Baier und Werner Probst

Murg (msb/pro) Im Alter von 90 Jahren ist Hugo Ebner verstorben. Er war über viele Jahrzehnte hinweg einer der prägenden Köpfe im Murger Vereinsleben – vielfach in führender Rolle. Annähernd 70 Jahre lang war er Mitglied bei der Murger Feuerwehr, über sechs Jahrzehnte war der begeisterte Sänger Mitglied im Männerchor von Murg. Und auch Muettersprochgesellschaft und der Kleintierzuchtverein lagen ihm am Herzen. Ebner war auch Gründungsmitglied der DLRG-Ortsgruppe Murg und gute 30 Jahre lang als deren Vorsitzender aktiv.

Hugo Ebner war ein echtes Murger Urgestein. Er machte in Niederhof zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Schuhmacherlehre und wechselte 1950 zur Schuhfabrik im schweizerischen Zurzach. Nach mehreren Arbeitsjahren in der Schweiz wechselte er zur damaligen Gummibandweberei Hüssy & Künzli in Murg. Seine berufliche Laufbahn beschloss er bei der Deutschen Bahn.

Hugo Ebner war fast 60 Jahre mit seiner Frau Hilde verheiratet. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter und zwei Enkel. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.