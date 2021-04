von sk

Joaquín Vásquez ist am Ostersonntag in seinem Heimatland Ecuador infolge einer Corona-Infektion verstorben. Dies meldet der Verein „Faire eine Welt Murg“ in einer Pressemitteilung.

Der langjährige Präsident und Geschäftsführer des ecuadorianischen Kleinbauernverbands Urocal besuchte Murg am 25. September 2014 als Partner der deutschen Non-Profit-Ortganisation Bana-Fair. Vásquez traf dabei mit Bürgermeister Adrian Schmidle und der Leitung der Schmidts-Märkte in Rickenbach zusammen.

Joaquín Vásquez sei es immer um mehr als die Vermarktung von Bananen gegangen, so „Faire eine Welt“. Er sei äußerlich stoisch wirkend, innerlich aber voller Ideen, Konzepte und Tatendrang gewesen, mit dem Ziel, die Situation der Kleinbauern zu verbessern und die kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft nachhaltig zu sichern. Urocal steigerte den Handel mit Banana-Fair im Laufe der Jahre von wenigen hundert Kisten auf bis zu vier Container wöchentlich.