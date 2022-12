von Charlotte Fröse

Der Weihnachtsbaum ist nach wie vor ein Symbol für familiäre Geborgenheit und er gewinnt wieder an Bedeutung. Jedes Jahr aufs Neue stellt sich jedoch die Frage, was für ein Baum es denn sein soll. Möglichst lang haltbar soll der Christbaum sein, dabei wenig nadeln und ein sattes Grün zeigen. Die Nordmanntanne, der wohl beliebteste Baum zum Fest, vereint alle diese Eigenschaften. Kommt er zudem noch direkt aus der Region und wird er ganz ohne Chemie groß und kurz vor dem Verkauf geschlagen, stimmt auch die Umweltbilanz.

Nordmanntannen sind weiter im Trend

Der heute 67-Jährige Rolf Dießlin aus Murg-Hänner ist ein über die Region hinaus bekannter Fachmann für das Kultivieren von Weihnachtsbäumen. Er ist Mitbegründer und Mitglied vom Verband Christbaum Baden-Württemberg. Der Verband setzt sich unter anderem für klimaneutrale Weihnachtsbäume ein. Mit viel Leidenschaft, großem Sachverstand, dazu klimaneutral und naturnah züchtet und pflegt er seit 50 Jahren Christbäume in einer eigenen Anpflanzung. Auf rund einem Hektar in der Plantage bei Schwörstadt stehen Bäume aller Größen und in verschiedenen Sorten, vor allem aber Nordmanntannen, welche bei Rolf Dießlin zu 95 Prozent gekauft werden.

Die Bäume wachsen ohne Chemie und Dünger heran. Das Unkraut um die jungen Bäume wird manuell entfernt und auch auf Schädlingsbekämpfungsmittel verzichtet Dießlin. Dafür schwirren in der warmen Jahreszeit um seine Bäume Schmetterlinge, Bienen und andere nützliche Insekten, dass es für ihn immer wieder eine große Freude ist, wenn er in seiner Plantage arbeitet, wie er berichtet.

Rolf Dießlin hat ein Hobby für sich entdeckt. Aus alten Wurzeln kreiert er ausgefallene Naturholzdekorationen.

Bäume aus der Region sind nahezu klimaneutral

Rund drei Monate Arbeit verbringt er im Jahr rund um seine Bäume. Nach zehn bis zwölf Jahren intensiver Pflege erreicht ein Christbaum die Größe von etwa 1,70 bis zwei Meter. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten holt er rund 250 Bäume aus der Plantage. Trotz allseits gestiegener Kosten können die Kunden bei Rolf Dießlin in diesem Jahr auf moderate Preise hoffen, wie er versichert. Ein weiterer großer Vorteil der heimischen Christbäume ist die Tatsache, dass sie nicht Tausende von Kilometern von der Plantage bis zum Käufer zurücklegen müssen. „Der regionale Weihnachtsbaumanbau steht im Einklang mit der Natur und ist nahezu klimaneutral“, betont Dießlin.

So bliebt ein Weihnachtsbaum lange frisch Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die äußeren Tannennadeln grün und frisch aussehen. Um den Baum bis zum Fest ansehnlich zu halten, sollte er möglichst sonnen- und windgeschützt stehen. Das Netz sollte erst kurz vor dem Aufstellen entfernt werden, indem das Netz von unten nach oben aufgeschnitten wird. Es empfiehlt sich den Baum in einen Eimer Wasser zu stellen. Auch im Zimmer hilft es, damit der Baum lange frisch bleibt, den Stamm im Wasser feucht zu halten. Ein zwei Meter hoher Baum benötigt etwa zwei Liter Wasser am Tag.

Seit seinem 16. Lebensjahr verkauft der zwischenzeitlich pensioniere Vermessungstechniker Christbäume im Nebenerwerb, erst mit dem Großvater Ernst Dießlin und dann später in eigener Regie. Anfänglich wurden vor allem Fichten und Weißtannen angeboten. Und der Großvater setzte seinerzeit sogar noch per Hand fehlende Äste in die Weihnachtsbäume ein, eine damals noch übliche Praktik, damit sie besser zu verkaufen waren. Die ersten Nordmanntannen pflanzte Dießlin als einer der ersten in der Region um 1980.

Ein 14-Meter-Baum für das Bundeskanzleramt

Eine von diesen Nordmanntannen, ein Prachtexemplar von rund 14 Metern Höhe, durfte Dießlin 2001 zu Kanzler Gerhard Schröders Zeiten, als Kanzlerbaum nach Berlin liefern. Große Aufregung und ein noch größeres Medieninteresse löste allerdings die Meldung aus, dass kurz vor dem Einschlag ein Anschlag auf den Kanzlerbaum verübt wurde. Unbekannte entfernten auf gut einem Meter die unteren Äste des Baums. „Der Kanzler musste dennoch nicht auf seinen Weihnachtsbaum verzichten“, berichtet Dießlin. Der Baum war nur etwas kürzer.

Die Nordmanntanne Der beliebteste Baum zum Fest ist die Nordmanntanne. Sie wird wegen den weichen Nadeln, der guten Haltbarkeit und des gleichmäßigen Wuchses geschätzt. Vom Samenkorn bis zu einem Zwei-Meter-Weihnachtsbaum dauert je zehn und zwölf Jahre. Die Nordmanntanne stammt aus dem Kaukasus. Benannt ist sie nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann (1803–1866). Christbäume aus Baden-Württemberg zeichnen sich durch eine positive Umweltbilanz aus, da sie unter anderem keine langen Transportwege haben. Zudem werden die Bäume erst kurz vor dem Fest geschlagen.

Im Dezember 2009 wurde Dießlin vom Fernsehsender Sat1 als Christbaumtester für zwei Tage ins Fernsehstudio nach Berlin eingeladen. Amüsiert berichtet er über lustige Szenen, die sich bei der Lieferung und dem Aufstellen der fiktiv bestellten Weihnachtsbäume zutrugen.

Woher kommt der Brauch des geschmückten Baumes? Der Weihnachts- oder Christbaum ist das weltweit bekannteste Symbol des Weihnachtsfestes. Der Brauch des geschmückten Weihnachtsbaums stammt vermutlich aus Deutschland. Wahrscheinlich hat der Weihnachtsbaum seinen Ursprung in der heidnischen Tradition. Die grünen Zweige waren ein Zeichen des Lebens, sollten Wintergeister vertreiben und versprachen Schutz und Fruchtbarkeit. Im 15. Jahrhundert wurden die ersten Christbäume aufgestellt und es wurden Äpfel, Lebkuchen und Süßigkeiten in die Zweige gehängt. Kinder durften den schmackhaften Schmuck abnehmen und essen. Ab 1730 wurden die Bäume auch mit Kerzen geschmückt. Elektrische Lichter zur Beleuchtung verbreiteten sich seit 1920. Die ersten Christbaumkugeln wurden um 1830 geblasen.

Selbstredend steht bei Rolf Dießlin im Wohnzimmer jedes Jahr ein besonders schönes Exemplar eines Christbaums, den er immer auch selber mit viel Liebe schmückt. Dabei hat er einen Fable für besonders schöne, antiken Originalen nagebildeten Christbaumkugeln. Geschmückt ist sein Christbaum zudem sowohl mit echten Kerzen und um die Brandgefahr zu minimieren, mit elektrischen Lichtern. Denn ein Christbaum kann, selbst wenn er noch relativ frisch ist, innerhalb von wenigen Sekunden im Vollbrand stehen.