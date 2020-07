von Brigitte Chymo

Gut zehn Bürger sind am späteren Mittwochnachmittag zur Premiere der Baustellenbesichtigung in der Murger Ortsdurchfahrt gekommen und haben die Gelegenheit genutzt, Informationen aus erster Hand zu erhalten. Bürgermeister Adrian Schmidle, Annette Müller vom Technischen Bauamt und Horst Neumann, Bauleiter bei Schleith, standen Rede und Antwort.

Die Murger Mitte Die Sanierung der Murger Mitte ist seit nunmehr zehn Jahren im Landessanierungsprogramm. Nach Bürgerplatz und Schulhof ist die Gestaltung von Rathausvorplatz/Hauptstraße der letzte Sanierungsabschnitt. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Wasser und Abwasser zwischen Friedhof und Weltlädeli in der Hauptstraße neu verlegt.

Start war im Foyer der Murgtalhalle, wo jeder zunächst einen Blick in die Pläne der Baustelle werfen konnte. Die Fragen der Bürger betrafen vor allem die Dauer der Bauarbeiten, die Pflasterung im Bereich Rathaus/Ärztehaus und den Fortgang der Arbeiten.

Später ging es zur Baustelle im Bereich Hüssystraße, und der Blick in die Baugrube erklärte von selbst, warum die Arbeiten ihre Zeit brauchen und an eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße nicht zu denken ist. Großes Gerät ist im Einsatz, um die neuen Kanalrohre mit einem Meter Durchmesser zu verlegen. Sind diese erst einmal in 4,50 Metern Tiefe verlegt, wird verfüllt. Anschließend geht es weiter mit den Wasserleitungen in 1,20 Metern Tiefe. Wieder wird verfüllt, und Schicht für Schicht dann auch die restlichen Leitungen eingebracht. „Das alles braucht seine Zeit“, erklärte der Bauleiter Horst Neumann.

Jeden Monat soll künftig eine Baustellenbesichtigung der Murger Mitte für Bürger stattfinden. Bei der Premiere (von links): Bauleiter Horst Neumann der Firma Schleith, Annette Müller vom Technischen Bauamt und Bürgermeister Adrian Schmidle vor den Plänen der Baustelle. | Bild: Brigitte Chymo

Eigentlich sollte beim jetzigen Baustellenbereich Hüssystraße Schluss mit den Arbeiten sein. Wie Bürgermeister Adrian Schmidle informierte, werden die Gemeinderäte am kommenden Montag, 27. Juli, in ihrer öffentlichen Sitzung aber darüber beraten, die Arbeiten 20 Meter weiter, also bis zur Friedenstraße weiterzuführen.

Zum aktuellen Stand der Arbeiten war zu erfahren, dass Energiedienst die Gelegenheit nutzt, mit Leerrohren Reserven für später zu schaffen. Alle Leitungsträger seien abgefragt worden, so der Bürgermeister zur Befürchtung eines Teilnehmers, dass die fertige Hauptstraße wegen einer anderen Leitung dann im schlechtesten Fall bald wieder aufgerissen werden müsste. Grundsätzlich betonte Schmidle: „Wir bauen für die nächsten 50 Jahre.“

Im Bereich Ärztehaus, wo der Kanal bereits verlegt ist, wird nach den Ferien, Anfang September, eine zweite Kolonne mit der Kabelverlegung und den Erdarbeiten fortfahren. Ab Oktober soll die Bepflasterung mit Granitsteinen im Bereich Rathaus/Ärztehaus starten. Ziel ist es laut dem Bauleiter der Firma Schleith, dass von der Bepflasterung mit gesägten Granitsteinen in diesem Bereich bis Ende des Jahres möglich viel liegt. Beabsichtigt sei auch, dass der Parkplatz hinter der Sparkasse während der gesamten Bauzeit anfahrbar ist.

Eine wichtige Funktion der Bepflasterung im Bereich Rathaus/Ärztehaus ist die Verkehrsberuhigung. Es wird einen Rathausplatz mit Fontänenfeld, Hochbeeten und Sitzgruppen geben, und die Bepflasterung den Platz optisch signalisieren. Außerdem wird die Hauptstraße zur 30er Zone. „Das ist schon durch. Weil die Hauptstraße von der B 34 zur L 154 herabgestuft wurde, ist das möglich“, erklärte der Bürgermeister auf die Frage eines Teilnehmers, ob eine 30er-Zone überhaupt genehmigungsfähig sei. Längs der Hauptstraße sind zudem Parkbuchten mit Baumreihen geplant.