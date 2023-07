60 Jahre SV Niederhof und 25 Jahre Frauenmannschaft hat der SV Niederhof am vergangenen Wochenende ordentlich gefeiert. Mit sieben Punkten gewann die SG Weilheim-Gurtweil das Blitzturnier, das am Samstag im Rahmen des 60jährigen Jubiläums des SV Niederhof stattfand. Auf Platz 2 folgte der SC Niederhof/Binzgen22 gefolgt vom SV Unteralpfen und dem FC Laufenburg-Kaisten. Alle Spiele dauerten 35 Minuten, jeder spielte gegen jeden.

Die Spiele fanden in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Das Publikum, das sich langsam eingefunden hatte, verfolgte die Spiele mit Interesse, wobei es gespannt war, wie sich die Frauenmannschaft des SC Niederhof/Binzgen22 gegen den SV Titisee in dem Einlagenspiel schlagen würde. Beide Mannschaften spielen in der Verbandsliga. Das Spiel, das trotz der großen Hitze schnell war, endete mit einem verdienten Sieg des SC Niederhof/Binzgen22 mit 2:1. Die beiden Tore für den SC Niederhof/Binzgen22 erzielten Karlien Tits und Leonie Goring unter dem neuen Trainerteam Michael Wasmer und Matthias Wenk.

Der Sonntag stand ab 10 Uhr ganz im Zeichen der Jugend. Auf dem Sportplatz fand die Jugend-Olympiade Eltern und Kinder statt. Viel Spaß hatten die Kids beim Wasserrutschen und dem Fußballtennis. Das Schießen aufs Tor übten schon die Kleinen. Die Großen hatten oft Mühe das Tor zu treffen, denn knapp daneben ist eben auch vorbei.

Zwischendurch stärkten sich Kinder und Erwachsene bei Bratwurst, Pommes und Salaten, wobei es einiges über die Spiele vom Samstag zu diskutieren gab. Angesichts der zurzeit stattfindenden Frauen-Fußball WM in Australien war man stolz auf die Frauen-Mannschaft des SC Niederhof/Binzgen22, die in der Verbandsliga kickt.

Der Ausklang

Mit dem Handwerkerhock und Nagelbock klingt am Montag das Jubiläumswochenende des SVN ab 17 Uhr aus. Er wird ab 19 Uhr vom Musikverein Niederhof musikalisch begleitet und endet um 18.45 Uhr mit dem Ü35-Bezirksmeisterschafts-Finale des SC Niederhof/Binzgen22 gegen den TuS Efringen-Kirchen.