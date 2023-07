Bei der Hauptversammlung der Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg, die am Donnerstag im Gasthaus Engel in Niederhof stattfand, legte Bachobmann Ronnie Schellin seinen Bericht für das Jahr 2022 den neun anwesenden Mitgliedern vor. Unter ihnen befand sich Bürgermeister Adrian Schmidle von Murg, der die Bürgermeister Ulrich Krieger aus Laufenburg und Dietmar Zäpernick von Rickenbach vertrat und die Rechnungs- und Schriftführerin Andrea Tröndle von der Stadt Laufenburg.

Zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden, gehörten Nachbesserungsarbeiten an der Stützmauer, die 2021 in Hänner erneuert wurde, da es im Einlaufbereich immer noch zu kleineren Unterspülungen kam. Ein ähnliches Problem trat bei der Stützmauer in Binzgen an der Schönaustraße auf. Bei beiden Stützmauern wurden in Eigenleistungen durch die Wührenaufseher und Obmänner Steinbrocken platziert, sodass das Wasser abgebremst wird. Ebenfalls in der Schönaustraße fand ein Termin mit dem Landratsamt und der Autobahn GmbH statt, bei dem es um den Durchlass bei der Hännemer Wuhre ging. Es bestehe die Gefahr des Aufstaus und anschließender Überschwemmung der Straße und des angrenzenden Grundstücks. Außerdem wurde die beschädigte Verdolung vom Abzweig Murgbach bis zur Wühre in Eigenleistung repariert. Die Holzbrücke, die durch ein Pferd zerstört wurde, hat die Gemeinde Murg auf ihre Kosten repariert. Dieses Jahr sollen in Hänner, in der Poststraße noch eine unterspülte Mauer mit Vorlagesteinen geschützt und der Sandfang im Hännemer Wald ausgebaggert werden. Der Kassenbericht von Kassenführerin Andrea Tröndle schloss, dank der vielen ehrenamtlichen Arbeiten der Obmänner und Wührenaufseher, mit einem Plus ab, das den Rücklagen zugeführt werden konnte.

In der Schlussdiskussion regte Hans-Eugen Tritschler an, das Gefälle von 400 Metern der 12,6 Kilometer langen Wühre für die Stromerzeugung mithilfe von Kleinkraftwerken besser zu nutzen. Das letzte Stück von der Rappensteinstraße bis zum Einfluss bei der Codman-Anlage in den Rhein, das allein 80 Meter Gefälle hat, wäre ideal dafür.

Über die Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg, die derzeit 56 Mitglieder hat, ist die Instandhaltung und Nutzung der Hännemer Wühre geregelt. Mitglieder sind die Gemeinde Laufenburg, Murg und Rickenbach, sowie die Gefälle-, Fischzuchtanlagen und Wiesenbesitzer. Die Wühre wird oberhalb von Hottingen von der Hauensteiner Murg abgeleitet und mündet in Laufenburg bei der Codman-Anlage in den Rhein.