von Brigitte Chymo

Es war nicht das erste Mal, dass der CDU-Bundestagabgeordnete Felix Schreiner das Zechenwihler Hotzenhaus besuchte. Aber dieser Besuch anlässlich des Tags des Denkmals ist schon länger her, und inzwischen ist die Sanierung des Ökonomieteils fast abgeschlossen. „Wirklich beeindruckend“, würdigte Schreiner am Freitag bei einem Rundgang durch das über 200 Jahre alte Bauernhaus die Arbeiten des Fördervereins Zechenwihler Hotzenhaus und der Handwerker in den letzten Monaten.

Besonders gut gefiel dem Bundestagsabgeordneten, dass das denkmalgeschützte Gebäude nicht nur Hülle ist, sondern Geschichte real und hautnah erlebbar ist. Die letzte Bewohnerin verließ das Bauernhaus 1998. Und noch immer sind die Bilder im Wohnzimmer am selben Fleck an der Wand, stehen dieselben Bücher im Schrank und hängt im Kleiderschrank des Schlafzimmers der schwarze, schwere Hochzeitsfrack des einstmals reichsten Bauern in Zechenwihl. Ganz so, als ob die Bewohner jeden Moment zurückkehren konnten. „Das macht den Charme des Gebäudes aus“, meinte Bürgermeister Schmidle.

Noch sei im Wohnhaus einiges zu sanieren, erklärte Wolfgang Köster, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, der den CDU-Politikgast, Bürgermeister Adrian Schmidle, Gemeinderat und zweiten Ortsvorsitzenden Guido Wiesler (CDU) und den CDU-Ortsvorsitzenden Hans-Peter Müller durch das Gebäude führte.

Absolutes Prunkstück ist inzwischen der sanierte Ökonomieteil, wo die historische Ständerkonstruktion des Daches sowie die moderne tragende Stahlkonstruktion besonders gut zu sehen sind. Gut 1,2 Millionen Euro kostete die Sanierung bis jetzt. 800.000 Euro kamen von Bund, Land und Denkmalschutzbehörde, hinzu kamen private Spenden, Unterstützung der Gemeinde, den Rest finanziert der Förderverein über Kredit. Dass die Sanierung ohne diese Fördergelder nicht möglich gewesen wäre, betonte Bürgermeister Schmidle. Ebenso hob er das Engagement des Fördervereins hervor.

Nachdem nun im Ökonomieteil auch ein Kaiserzimmer mit langer Tafel eingerichtet ist, ebenso ein kleines Café, ist es an der Zeit, die Türen für Bürger zu öffnen. Der Förderverein lädt daher am Sonntag, 18. Juli, von 11 Uhr bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Räumlichkeiten sind außerdem für Anlässe für bis zu 90 Personen mietbar. Weitere Informationen unter www.zechenwihler-hotzenhaus.de oder Tel. 07763/925 89 91.