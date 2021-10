von Brigitte Chymo

Noch ist es ruhig im Baugebiet „Auf Leim“. Außer großen Werbetafeln von Bauunternehmern an verschiedenen Grundstücken ist noch nichts zu sehen. Doch das dürfte sich in Kürze ändern. Denn die ersten Baugenehmigungen für Einfamilien- und Doppelhäuser liegen inzwischen vor.

Auch Markus Brands, Geschäftsführer der Trenova Immobilien GmbH, will die Bauanträge für die drei Mehrfamilienhäuser am nördlichen Rand des Baugebiets bald auf den Weg bringen: „Wir reichen Anfang des nächsten Jahres ein.“ Das Planungskonzept berücksichtigt einerseits die Vorgaben der Gemeinde Murg wie auch den Wohnbedarf am Markt. „Es wird preisgedämpftes Wohnen mit Berechtigungsschein geben, Mietwohnungen und Eigentumswohnungen“, erklärt Brands.

Die drei Mehrfamilienhäuser auf den annähernd gleich großen Grundstücken (1367, 1211 und 1166 Quadratmeter) werden eine große Tiefgarage erhalten und optisch gleich aussehen. „Es sind etwa 45 Wohnungen vorgesehen. Von der 1,5 Zimmer Wohnung bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung reicht das Angebit. Alle Wohnungen haben Balkon“, so Brands: „Wir können jeden Bedarf abdecken.“

Die Mehrfamilienhäuser sind an die zentrale Wärmeversorgung der Kalten Nahwärme im Baugebiet „Auf Leim“ angeschlossen und haben Photovoltaikanlagen zur Eigennutzung auf dem Dach. Die Bauweise der Gebäude wird gemäß Vorgaben in jedem Fall ökologisch sein. Holzbauweise sei angedacht, aber nicht sicher, meint Brands.

Die Gemeinde Murg hatte für die Vergabe der drei gemeindeeigenen Grundstücke ein Investorenauswahlverfahren in Zusammenarbeit mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmBH gestartet. Von der Gemeinde Murg vorgegebene Eckpunkte waren unter anderem Nachhaltigkeit und ein ressourcenschonendes Energiekonzept. Die Gemeinde hatte sich auch ein Gebäude mit preisgedämpftem Wohnen für Personen mit Wohnberechtigungsschein gewünscht. Der Grundstückspreis selbst wurde vom Gemeinderat als Festkaufpreis auf 270 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

