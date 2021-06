von Brigitte Chymo

Nach einem Sommer 2020 ohne Badespaß im Murger Naturschwimmbad sind die Aussichten für den bevorstehenden Sommer gut: Diesen Samstag, 12. Juni, öffnet das Murhena seine Pforten, und Bademeister René Flohr und sein Team freuen sich auf die ersten Badegäste. Der Eintritt für Murger Kinder unter zwölf Jahren im Sommer 2021 ist frei.

Biologische Reinigung abgeschlossen

Die Gemeinderäte zeigten Weitsicht, als sie im Februar dieses Jahres unabhängig von der damals aktuellen Coronalage beschlossen, die Biologie des Freibads schon einmal zum Laufen zu bringen.

Denn damit die biologische Reinigung ihre volle Wirkung zeigt, brauch es Zeit. Kurzfristig geht da gar nichts. So ist das Murhena jetzt vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzwerte gewappnet und kann diesen Samstag öffnen. „Wir sind startklar“, so Bademeister René Flohr.

Keine Schnelltests mehr erforderlich

Ausschlaggebend für die Öffnung war allerdings auch der Umstand, dass bei den aktuellen Inzidenzwerten keine Schnelltests mehr erforderlich sind. „Das wäre ein zu großer Aufwand gewesen“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle in der Gemeinderatssitzung am Montagabend im der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof. Noch 2020 hatte die Gemeinde auf eine Öffnung des Murhena verzichtet, weil die Einhaltung der Hygienevorschriften einen erheblichen Mehraufwand bedeutet hätte und in der Folge auch mit Mehrkosten verbunden gewesen wäre.

Freier Eintritt für Kinder aus Murg

Die im letzten Jahr vom Gemeinderat beschlossenen Eintrittspreise gelten somit ab kommenden Samstag zum ersten Mal. Allerdings mit einer Ausnahme. Kinder aus Murg und unter zwölf Jahren können das Murhena dieses Jahr kostenlos besuchen. Die Ratsrunde befürwortete diesen Vorschlag der Gemeindeverwaltung, die durch einen Zeitungsartikel der Stadt München aufmerksam wurde.

So sollen auf der einen Seite die Familien finanziell etwas entlastet, den Kindern eine Freude gemacht werden und ihnen wenigstens ein kleiner Ausgleich für jene Coronazeiten beschert werden, in denen ihre Kontakte beschränkt und die Freizeiteinrichtungen geschlossen waren. Eine Aktion, die somit ins Leitbild der Gemeinde Murg als einer „familienfreundlichen Gemeinde“ passt.

Kinder unter 12: Nur in Begleitung eines Erwachsenen

Mit dem Ja des Gemeinderats erfolgt die entsprechende Veränderung der Gebührensatzung für das Murhena. Ebenfalls festgehalten wird außerdem, dass Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Person ins Murhena dürfen. Bisher lag das Alter bei sieben Jahren. Der kostenlose Eintritt gilt außerdem nur für Kinder aus Murg. Da aufgrund Corona die Besucherzahlen sowieso beschränkt sind, soll damit ein Besucheransturm von auswärts verhindert werden.

Die Besucherzahl ist auf 600 Personen beschränkt. „Das müsste an normalen Tagen sowieso reichen“, so der Bürgermeister. Die Zählung erfolgt an der Kasse, die ganztägig geöffnet sein wird. An heißen Tage, für die mit einem großen Andrang zu rechnen ist, empfiehlt der Bademeister, sich vor dem Badbesuch per Telefon zu informieren (Telefon 07763/10 72).