Murg will sich besser vor Starkregen schützen. „Wir alle merken, wie es immer extremer wird. Erst gibt es lange Trockenperioden und dann Starkregen“, gab Bürgermeister Adrian Schmidle zu bedenken. Die Gemeinde Murg sei zwar ein „relativ gesegneter Ort“ was das Risiko für Überschwemmungen angehe, aber trotzdem „werden Starkregenereignisse immer stärker werden“, erklärte Schmidle diese Woche im Murger Gemeinderat. Deswegen wurde gemeinsam mit dem Fachbüro Fichtner ein Konzept für das Starkregenrisikomanagement in der Gemeinde Murg erarbeitet, welches dem Gemeinderat am Dienstag Abend vorgestellt wurde.

Starkregen Bei Starkregen handelt es sich um Regen, der in einem kurzen Zeitraum intensiv niederschlägt. Dadurch führt Starkregen zu schnell ansteigenden Wasserständen oder auch zu Überschwemmungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt dabei vor Starkregen (15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde), heftigem Starkregen (25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde) oder extrem heftigem Starkregen (mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde).

Die Risikogebiete in Murg

„Der Rhein und die Murg sind nicht die Gewässer, von denen die Gefahr ausgeht,“ erklärt Moritz Wagner vom Fachbüro Fichtner. Stattdessen seien die vielen kleinen Bäche in Murg das Problem. Insbesondere gehe es dabei laut Wagner um den Rothausgraben, den Seelbach und die Wühre. Bei einem Starkregen könne so viel Wasser in die Bäche laufen, dass von ihnen eine Überschwemmungsgefahr für die Gemeinde ausgehe.

Weitere Risikogebiete in Murg sind auf der sogenannten Starkregen-Gefahrenkarte zu finden. Diese zeigt alle Gebäude und Gebiete in Murg, die beim Eintreten von Starkregen gefährdet sind. Die Murger Bürger sollen bald Zugriff auf die Karte bekommen, unter anderem über die Webseite der Gemeinde.

Das will Murg gegen Hochwassergefahren machen

Aus dieser Risikoanalyse leitete das Büro Fichtner dann entsprechende Maßnahmen ab. Als erste Maßnahme soll es einen öffentlichen Bürgerworkshop geben. Bei diesem Workshop können alle Teilnehmer ihre Fragen zur Starkregen-Gefahrenkarte direkt an das Büro Fichtner richten. Fichtner wird auch Hinweise dazu geben, was man beispielsweise als Hauseigentümer tun kann, um das eigene Gebäude vor Starkregen zu schützen. Denn „die Gemeinde kann und soll nicht für jeden Vorsorge betreiben. Die Vorsorge ist Sache des Einzelnen“, so Moritz Wagner. Neben dem Workshop soll es regelmäßig weitere Informationen zum Thema Starkregen geben.

Weitere Maßnahmen der Gemeinde

Zudem sieht das Handlungskonzept vor, die analysierten Starkregengefahren in der Flächenplanung der Gemeinde Murg zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass gefährdete Gebiete entweder nicht bebaut oder entsprechende Vorsorgemaßnahmen für die Gebäude getroffen werden.

Auch das kommunale Krisenmanagement ist Bestandteil des Handlungskonzepts. Beispielsweise soll mit der Feuerwehr in Murg zusammengearbeitet werden, um sowohl die Erkenntnisse der Risikoanalyse an die Feuerwehr weiterzugeben als auch von deren Expertise zu profitieren.

Auch bei den baulichen Maßnahmen der Kommune fließen die erkannten Risiken mit ein. So sollen beispielsweise Bordsteine oder Lichtschächte in gefährdeten Gebieten erhöht werden. Weitere Maßnahmen sind unter anderem die Aufstellung von Warnschildern oder das Anlegen von Notwasserwegen.

Gemeinderat sieht Konzept positiv

Das vorgestellte Handlungskonzept wurde im Gemeinderat einstimmig angenommen. Die nächsten Handlungsschritte, wie der Bürgerworkshop, sollen zeitnah angegangen werden.