Der Sportangelverein Murg-Laufenburg freut sich über eine wachsende Mitgliederzahl: Trotz einiger Sterbefälle in den Reihen der Mitglieder stieg die Zahl durch Neueintritte auf 108 an, wie der Vorsitzende Christoph Kirschnick erklärte. Er konnte zur 63. Jahreshauptversammlung, die am Freitag im Schützenhaus in Murg stattfand, 27 Mitglieder begrüßen. Unter ihnen befand sich Bürgermeister Adrian Schmidle, der ebenfalls seit über zehn Jahren Mitglied des Vereins ist. So freute er sich, dass er außerdem Orkan Özer als neuestes Mitglied begrüßen konnte.

Der Verein Aktuell zählt der Sportangelverein Murg-Laufenburg 108 Mitglieder, davon sind 67 aktive Fischer, zehn Jugend- und 31 Passivmitglieder. Vorsitzender ist Christoph Kirschnick und sein Stellvertreter André Lauber. Kontakt unter E-Mail: kirschnickchristoph@gmail.com.

Der Kassenbericht den Kassierer Uwe Bär vortrug, wies, trotz der vielen Investitionen, die man in die Fischerhütte in Rhina investiert hat, ein Plus auf. Bevor Bürgermeister Adrian Schmidle die Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstands vornahm, dankte er dem Sportangelverein für seine Arbeit für die Gemeinde, was besonders die Jugendarbeit und die Pflege der Gewässer betrifft.

Gute Fangergebnisse

Gewässerwart Waldemar Gerspach berichtete von guten Fangergebnissen im vergangenen Jahr. So wurden am Rhein 78 Fische mit 57 Kilogramm und am Thimosweier 64 Fische mit 92 Kilogramm, gefangen.

Die Jugendwarte Josef Filipovic und Jerome Krink freuten sich, dass viele Kinder am diesjährigen Schnupperfischen beim Murger Sommerspaß teilnahmen. Die Jugendwarte haben sich um Angelsachen gekümmert, die zu den Kindern passen. Unter den jugendlichen Anglern befand sich auch der zwölfjährige Yannick Hienle, der seit einem Jahr Mitglied im Verein ist.

Gewässerpflege: Mit dem Bagger zum Thimosweiher

Weiherwart Mario Kirschnick freute sich, dass dieses Jahr weniger Müll an den Thimosweihern weggeräumt werden musste. Der untere Weiher musste allerdings kurzfristig abgesperrt werden, damit mit einem Bagger ein Baum aus dem Weiher geholt und ein weiterer morscher Baum gefällt werden konnte.

Der stellvertretende Vorsitzende André Lauber ließ das gesamte Jahr Revue passieren. So berichtete er unter anderem davon, dass die Hütte am Eisweiher abgebrannt ist und im Juli durch einen Container ersetzt wurde.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Torsten Brotz, für 30 Jahre Harald Meyer und für zehn Jahre Ulrich Pätzmann geehrt. Mit der Ausgabe der Angelpapiere schloss Christoph Kirschnick die Jahreshauptversammlung ab.