von Brigitte Chymo

Für einen Verein, der sozusagen von der Fasnacht lebt, ist die coronabdingte Absage in diesem Jahr ein besonders herber Schlag. Das Fröscheloch Echo schaffte es trotzdem, die aktuelle Situation ins Positive zu kehren. Unter dem Motto „Dumm ischt, wer it SPENDE duet“ riefen die Gugger aus Niederhof zu einer Spendenaktion für das peruanische Kinderheim Tablada in Lima auf, das seit vielen Jahren vom Verein Faire Eine Welt in Murg unterstützt wird.

Bad Säckingen Großer Fasnachts-Videowettbewerb: Jetzt abstimmen für das Video Ihrer Lieblings-Zunft Das könnte Sie auch interessieren

Ausgehend von dem Gedanken, dass es ohne Fasnacht auch kein Fasnachtsbudget für diverse Getränke braucht, war die Idee, dass, wer immer mag, einen Teil dieses Budgets spendet. Per Facebook-Aufruf suchten die Frösche Gleichgesinnte und bis Aschermittwoch kamen dann exakt 1528,96 Euro zusammen. Nun überreichte Daniel Ehrler, Vorsitzender des Fröscheloch Echos, einen symbolischen Spendenscheck an Roland Lauber, der das Kinderheim Tablada im Jahr 1985 mitbegründet hatte.

Bad Säckingen Auch die Frösche vertreten den Hochrhein bei der SÜDKURIER-Narrenvideo-Challenge Das könnte Sie auch interessieren

Das Kinderheim betreut tagsüber Jugendliche zwischen drei und 15 Jahren, die aus Familien kommen, deren Mütter meist von ihren Männern verlassen worden sind. So müssen die Mütter tagsüber arbeiten, während die Kinder sich selbst überlassen sind. Im Kinderheim werden diese Kinder in die Schule geschickt, erhalten eine gesunde Ernährung und es werden ihnen zusätzlich handwerkliche Grundkenntnisse in der Bäckerei, in der Küche und in der Schreinerei vermittelt.

Bad Säckingen Fröscheloch-Echo lässt sich trotz ungewisser Fasnachtssaison die Stimmung nicht vermiesen Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch in Peru diktiert die Corona-Pandemie derzeit den Alltag. Peru gehört mit zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Wie Roland Lauber erzählt, sind die Schulen bereits seit März vergangenen Jahres geschlossen. Das trifft die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims Tablada ganz besonders. Es gäbe zwar Homeschooling, das sei allerdings nicht mit dem Homeschooling hierzulande zu vergleichen. „Die Hilfe beschränkt sich im Moment darauf, dass wir versuchen, die Familien wenigstens mit Lebensmitteln zu unterstützen“, erklärt Roland Lauber. Alle hoffen laut Lauber nun weiter auf eine Lockerung, damit die Kinder und Jugendlichen wenigstens wieder stundenweise betreut werden könnten.