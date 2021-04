von Brigitte Chymo

Vor dem Hintergrund der globalen Klimaerwärmung geht es bei jeder Forstwirtschaft vor allem auch darum, die Wälder fit für die Zukunft zu machen. Ein Aspekt, der bei der alle zehn Jahre stattfindenden, sogenannten Forsteinrichtungserneuerung immer wichtiger wird.

Murg Die Gemeinde Murg wird in den nächsten Jahren knapp über vier Millionen Euro für die Sanierung der Kläranlage investieren Das könnte Sie auch interessieren

Allgemein ist unter Forsteinrichtung die forstliche Betriebsplanung zu verstehen, die für den Gemeindewald Murg zum letzten Mal 2012 erfolgte. 2022 ist es also wieder soweit, und der Leiter des Forstbezirks West, Markus Rothmund, und Revierförster Manuel Nägele präsentierten am Montagabend im Gemeinderat gemeinsam die Ziele der Forsteinrichtungserneuerung 2022. Zu unterscheiden ist zwischen den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales, und ausgehend von den Zahlen des Gemeindewaldes 2012 stellte Markus Rothmund fest: „Die Zahlen haben sich massiv verändert.“

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 13. April auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Die betrifft vor allem auch die Zusammensetzung der Baumarten. Rothmund attestiert dem Gemeindewald einen „relativ guten Strauß an Baumarten“, der sich allerdings langsam aber sicher immer mehr von der Fichte verabschiedet: „Die Fichte ist mittelfristig Geschichte.“ Der Leiter des Forstbezirks West geht davon aus, dass sich der Bestand an Fichten, der 2012 noch 19 Prozent des Gemeindewalds ausmachte, inzwischen halbierte.

Bäume der Zukunft

Als Bäume der Zukunft nannte Rothmund zum Beispiel die Douglasie, die Roteiche und die Esskastanie. 2012 war die Douglasie noch mit sechs Prozent vertreten. Angestrebt wird ein Wald, der sich künftig aus 30 Prozent Nadelholz und 70 Prozent Laubholz zusammensetzt. Der Altbaumbestand wird hingegen schon jetzt als ausreichend angesehen. Auch der Anteil natürlich vorkommender Baumarten ist im Gemeindewald Murg laut Bestandsaufnahme auf hohem Niveau. Im Bereich Soziales wird Augenmerk darauf gelegt, dass ausreichend Erholungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ebenso werden bei der Waldbewirtschaftung touristische Interessen berücksichtigt. Die Waldpädagogik, also die Kooperation des Revierförsters mit den Schulen, ist ein weiterer Aspekt. Der Borkenkäfer bleibt ein Problem in den heimischen Wäldern. Weil warme Temperaturen den Käfer gedeihen lassen, ist das aktuelle Wetter Aprilwetter mit Nässe und Kälte den Forstfachleuten lieber: „Das Wetter könnte noch bis in den Juni so bleiben“, meinte Rotmund