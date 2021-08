von Brigitte Chymo

Sport und Spaß gehen wahrscheinlich nicht immer miteinander, aber wer im Thimos künftig auf dem Waldsportpfad etwas für seine Fitness tut, der hat auf alle Fälle seinen Spaß dabei. Denn auf Initiative des Ortschaftsrates entstand in den letzten Wochen ein „Spaßweg“, der mit der Strecke des Waldsportpfads identisch ist.

„Wir wollten das Gebiet Thimos aufwerten, das aber ohne viel Aufwand“, erzählt Ortsvorsteher Roland Baumgartner am Wanderparkplatz Thimos, dem Startpunkt des Spaßwegs. Station 1 des Waldsportpfads ist damit auch Station 1 des Spaßwegs. Auch andernorts gäbe es inzwischen Spaß- oder Geckwege, so der Ortsvorsteher.

Hochrhein Hochrheinkommission startet Dialog zwischen Jugend, Politik und Verwaltung Das könnte Sie auch interessieren

Während sich Station 1 noch mit allgemeinen Informationen begnügt, geht es dann bei Station 2 mit Spaß so richtig los. Momentan ist das ein niedergeschriebener Witz, so wie auch an allen weiteren Stationen. Das soll aber nicht auf Dauer sein. „Wir wollen das auch auswechseln“, erklärt Roland Baumgartner. Das könne nächstes Mal ein Rätsel sein, eine lustige Geschichte, eine Rallye oder etwas für Kinder. Vorschläge seien jederzeit willkommen.

Acht Stationen mit Witzen auf einer Strecke von drei Kilometern Länge warten nun auf den Besucher des Spaßweges. Für die Auswahl verantwortlich zeichnete der ehemalige Ortschaftsrat Walter Sautermeister. Ehrenamtliche Mitstreiter waren außerdem der ehemalige Ortsvorsteher Hanspeter Biehler, Ortschaftsrat Lars Benja-Bronkal und Georg Rünzi. Da waren Betonfundamente zu gießen, die Holztafeln herzustellen und zu bemalen.

Spaßweg Der Spaßweg als neueste Attraktion ergänzt das Freitzeitgelände Thimos. Neben einem Grillplatz gibt es hier seit 2008 einen Waldsportpfad. Auf etwa drei Kilometer Länge kann hier an verschiedenen Sportgeräten trainiert werden. Der Sportpfad wurde 2017 saniert und einiger Geräte erneuert. Nun können auf dem Pfad nicht nur sportliche Übungen absolviert werden, sondern auch die Lachmuskeln trainiert werden.

Einige Stunden an Arbeitsleistung kamen auf diese Weise zusammen. Die Firma Strittmatter Bau in Hänner stiftete zudem das Baumaterial. So konnten die Kosten für den Spaßweg wie gewünscht niedrig gehalten werden.

„Der Spaßweg habe die Gemeindekasse nicht belastet“, betonte denn auch der Ortsvorsteher auch voller Stolz. Die 300 Euro, die letztlich anfielen, trug Oberhof. Die Aktion war mit dem Staatsforst abgesprochen. „Es gab keine Einwände, da wir auf der Strecke des Waldsportpfads blieben“, erklärte Roland Baumgartner.