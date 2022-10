von sk

Auf einen lachenden Himmel hoffen die Musikanten des Musikvereins Oberhof (MVO) und des Jugendorchesters Oberhof Hänner (JO OH) beim Spiel zum Goldenen Oktober. Dieses findet am Sonntag, 9. Oktober, in Oberhof und am Sonntag, 16. Oktober, in Hänner statt. Für die beiden vorgesehen Sonntage sind jeweils drei Open-Air Konzerte geplant. Der Eintritt ist frei.

Um 11 Uhr morgens spielt das Jugendorchester sein teilweise neues Programm, in dem das zentrale Stück Melodien von Peter Maffey aus dem Musical „Tabaluga“ sein wird. Aber auch weitere bekannte Melodien sollen auf den derzeitigen Stand des neu formierten Orchesters hinweisen.

Um 13.30 Uhr wird der Musikverein mit solistischen Melodien aufwarten. „Der Klarinettenmuckl“, „Die Bayerische Polka“, „Die Post im Walde“ sind nur eine kleine Auswahl unter den vorzutragenden Stücken. In das Bassisten-Solo „Elsässische Bass-Polka“ legt das Tubisten-Register seine volle Kraft um die tiefen Töne zum Glänzen zu bringen. Immerhin hat der Musikverein zwei und das JO OH drei Bassisten aufzuweisen. Das Programm trägt den Titel „Solisten spielen auf“.

Ohrwürmer gibt es an beiden Sonntagen um 15.30 Uhr zu hören. Einige Stücke sind dabei neu im Programm. So „Nothing else matters“, das auf keinem Heavy-Metal Festival fehlt. Inzwischen etabliert sich dieses Stück auch auf Hochzeiten, wenn eine dem anderen ewige Liebe schwört (oder umgekehrt). In das Programm haben auch die beiden Polkas „Auf der Vogelwiese“ und „Böhmischer Traum“ gefunden. Weitere Ohrwürmer werden sich in die Gehörgänge der Zuhörer einnisten.

Sollte einer der beiden Termine ins Wasser fallen, dann wäre der Ersatztermin am Sonntag, 23. Oktober. Im Einzelnen wird der Goldene Oktober in Oberhof am Sonntag, 9. Oktober, gestaltet um 11 Uhr vom Jugendorchester in der Spittelhau, der MVO spielt auf um 13.30 Uhr Im Sood und um 15.30 Uhr in der Thimoshalle.

Eine Woche später, am Sonntag, 16. Oktober, beginnt das Jugendorchester den Goldenen Oktober in Hänner um 11 Uhr bei Familie Rudigier-Block in der Rotzler Straße; der MVO schließt sich an um 13.30 Uhr unter dem Nussbaum bei der Kirche und schließt den musikalischen Reigen ab um 15.30 Uhr beim Kirschbaumweg.