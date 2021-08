von Brigitte Chymo

Viel in Wald und Wiese unterwegs waren die 23 Kinder des diesjährigen Sommerferienprogramms in Oberhof. Schon zum neunten Mal hatte der Oberhöfer Verein Leo dieses abwechslungsreiche Sommerferienprogramm organisiert, das beliebt ist wie eh und je. Zwei Tage ging es in den Wald, an einem anderen Tag tauchten die Kinder am Lehrbienenstand im Andelsbachtal in die Welt der fleißigen Bienen ein und an einem weiteren Tag konnten sich die Kinder, davon überzeugen, dass eine Hundeschule etwas sehr nützliches ist. Dazwischen blieb Zeit zum Filzen, das Bemalen von Stofftaschen und vor allem für freies Spielen.

So auch gestern, am letzten Tag des Sommerferienprogramms, das am Nachmittag mit einem Hock zusammen mit den Eltern auf dem Grillplatz Thimos ausklang. Rundum nur zufriedene Gesichter. Bei den Betreuern Angelika Eckert, Cornelia Maurer-Borghardt, Lars-Benja Bronkal, Anabell Dietlicher, Doreen Kurz und Annette Matt und vor allem bei den Kindern. Manche fanden es daher auch schade, dass die 14 Tage schon zu Ende waren. Da war auch nicht wichtig, dass zum Ausschlafen keine Zeit blieb. Denn täglich um 7.30 Uhr startete das Sommerferienprogramm, und erst um 16.30 Uhr war wieder Schluss. Für die Kinder jedenfalls. Denn die Betreuer hatten noch den nächsten Tag vorzubereiten. Trotzdem sei vieles einfacher gewesen als 2020, erzählt Angelika Eckert und verweist auf Corona. Dieses Jahr seien alle Helfer geimpft, und die Eltern hatten jeweils montags und donnerstags Schnelltest zu machen.

Lange Tage im Freien machen hungrig, womit Annette Matt als Köchin eine der wichtigsten Personen war. Matt erledigte den Einkauf und verwöhnte mit leckerem Essen. „Alles war frisch und regional“, betont Eckert. Wichtig war auch, dass mit Anabell Dietlicher eine jüngere Person mit im Team war. Sie war als Ansprechperson der Kinder besonders begehrt.

Am Thimos schaute auch Ortsvorsteher Roland Baumgartner vorbei, um den Dank des Ortschaftsrats zu überbringen. Besonders freute ihn, dass sich mit Angelika Eckert und Lars-Benja Bronkal gleich zwei Ortschaftsräte eingebracht hatten.