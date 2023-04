Die Gemeindewerke Murg spielen in der Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger eine zentrale Rolle und sind daher auch im Leitbild der Gemeinde verankert. Dass Wasser aus den Wasserhähnen in den Haushalten fließt, das Kanalsystem funktioniert und in den Abendstunden Straßenlaternen leuchten, das alles hat mit den Gemeindewerken zu tun. Betriebsleiter Ronnie Schellin präsentierte in jüngster Gemeinderatssitzung einen Rückblick auf 2022 und einen Ausblick auf 2023.

Die meisten Arbeitsstunden fielen im Jahr 2022 im Bereich Abwasser an. 4316 Stunden waren die Mitarbeiter in der Kläranlage im Einsatz, 179 Stunden im Bereich Kanal und 93 Stunden in der Sickerwasserpumpstation. Im Bereich Wasser entfielen 2536 Stunden auf die Wasserverteilung, 760 Stunden auf die Speicherung und 142 Stunden auf die Gewinnung von Wasser. Der Bereich Straßenbeleuchtung schließlich brachte es auf 260 Arbeitsstunden.

In einer Vielzahl dieser erbrachten Stunden spiegeln sich die Daseinsvorsorge sowie die Themen Umwelt und Energie wider. Zum Beispiel im Abwasserbereich in der Planung und Vergabe eines neuen Sandfangräumers und Sandklassieres oder der Anschaffung eines Schadstoffcontainers. Oder auch in der regelmäßigen Entnahme von Wasserproben, bei denen 2022 zu jederzeit die Grenzwerte nach der Eigenkontrollverordnung eingehalten werden konnten.

Im Bereich Kanal war 2022 die Kamerabefahrung und Reinigung des Kanalsystems Hänner West ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt. Das Landratsamt genehmigte außerdem den Generalentwässerungsplan.

In der Wasserversorgung wurden 2022 Grundstücke in Wasserschutzzonen erworben, mit der Sanierung des Hochbehälters Niederhof begonnen und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine eine Bestandsaufnahme zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei Stromausfall erstellt.

Die steigenden Preise auf dem Energiesektor zeigten Wirkung im Bereich Straßenbeleuchtung. Die Pilz- und Glockenleuchten wurden auf LED umgestellt, außerdem Verkabelung und Masten in verschiedenen Straßen erneuert und nicht mehr standsichere Masten im Gassenacker ausgetauscht.

Der Ausblick für 2023: Im Bereich Abwasser wird die schon 2022 geplante Erneuerung des Sandfangräumers realisiert und die Reinigung und Kamerabefahrung nun in Hänner Ost in Angriff genommen. Die 2022 bei der Befahrung in Hänner West festgestellten Schäden werden in diesem Jahr saniert. In der Schaltwarte der Kläranlage steht außerdem die Erneuerung der EDV an.

In der Wasserversorgung wird unter anderem die Sanierung des Hochbehälters Niederhof abgeschlossen und das Notstromkonzept zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung weitergeführt. Am Sportplatzweg in Niederhof ist ein Ringschluss zur Sicherstellung des Löschwassers geplant und für Niederhof und Oberhof gehen Planungen für Pumpwerke an den Start, die die Wasserversorgung über die Leitung Wasserversorgung Hochrhein (WVH-Leitung) in den oberen Ortsteilen zusätzlich sicherstellen kann.

Energiesparen ist weiter das große Thema im Bereich Straßenbeleuchtung. Der Austausch Lampen durch LED-Lampen ist weiter in vollem Gange, ebenso die Umrüstung von Glocken- auf Pilzleuchten. Bis Ende Jahr soll diese energiesparende Maßnahme abgeschlossen sein.