Der Breitbandausbau in Hänner-West kommt etwas langsamer als erwartet voran, aber ab Frühjahr 2022 sollen die ersten Haushalte per Glasfaser online gehen. Für den zweiten Bauabschnitt Hänner-Ost ist dieser Tage die Ausschreibung in Vorbereitung. Die Gemeinde nutzt den Breitbandausbau außerdem, um gleichzeitig Straßen zu sanieren und die Verlegung der Wasserleitungen neu zu ordnen. Diese Zusatzarbeiten verursachen erhebliche Mehrkosten.

Einen umfassenden Sachstandsbericht zum Breitbandausbau erhielten die Gemeinderäte in der Sitzung am Montagabend in der Sabine-Spitz-Halle. In Hänner-West, wo die Firma Stollbau GmbH mit zwei Kolonnen gräbt, ist der Bildstöckleweg inklusive aller Hausanschlüsse inzwischen fertiggestellt.

Weiter geht es nun im Rothe-Rain-Weg. Ebenfalls zu Ende verlegt ist die Backbonetrasse von Hänner nach Oberhof. Bis Ende des Jahres, so die Planung, sollen sämtliche Rohrverbunde verlegt sein. Die Glasfaser wird ab Herbst „eingeblasen“, und ab Frühjahr können sich die ersten Haushalte über das schnelle Netz freuen. „Die Firma Stollbau könnte etwas mehr auf das Tempo drücken, aber ansonsten sind wir zufrieden“, meinte Karl-Heinz Peter, Leiter des Technischen Bauamts.

Die Gemeinde Murg nutzte die Grabungen für das Breitband bislang, um gleichzeitig Wasserleitungsarbeiten auszuführen. Das wird auch im zweiten Bauabschnitt Hänner-Ost so sein und macht die Ausschreibung, die zur Zeit in Vorbereitung ist, sehr komplex. Denn es ist geplant, Breitband, Wasserleitungs- sowie Belagsarbeiten als Gesamtpaket auszuschreiben. „ In diesem Umfang, das ist eine Herausforderung. Mit zwei Kolonnen ist das nicht umsetzbar“, meinte Joachim Baumeister, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Tillig Geomatics in Dogern.

Wie Karl-Heinz Peter ausführte, wird im Spittelweg, wo ein Teil der Straße eingebrochen ist, saniert (Kosten 82.000 Euro), und die Lauberstraße erhält endlich einen Feinbelag (52.000 Euro). Da die öffentlichen Wasserleitungen in vielen Bereichen auf Privatgelände verlaufen, wird neu geordnet und in den öffentlichen Bereich verlegt, zudem werden Rohre aufdimensioniert und Hausanschlüsse erneuert. So in der Rotzler Straße (16.000 Euro), in der Weiherhaldenstraße (144.000 Euro), im Sägerainweg (10.500 Euro) und im Soodweg (99.500 Euro) sowie in der Landstraße (306.500 Euro).

Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Zusatzarbeiten auf 800.000 Euro und werden 2021 wie auch 2022 im Haushalt berücksichtigt. Die Kosten für den Breitbandausbau liegen bei 1,5 Millionen Euro. Auch ED Netze wird die Arbeiten nutzen, um ihre Trasse teilweise zu erneuern. Aufgrund dieser Kooperation fällt zwar die pauschale Förderung durch das Land Baden-Württemberg von 85 Euro auf 45 Euro pro Laufmeter, andererseits verringern sich mit Partner aber auch generell die Tiefbaukosten.

Der Gemeinderat stimmte dem Gesamtpaket der Ausschreibung zu, vorbehaltlich dem Beratungsergebnis im Hännemer Ortschaftsrat am kommenden Dienstag.