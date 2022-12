„Immer fröhlich, motiviert und gut integriert in den Verein“, so beschreibt Christoph Giegrich, Waldhornist bei der Feuerwehrmusik Murg, deren „neuen“ Dirigenten Marcel Peghini. Seit Februar 2022 ist der 28-Jährige aus Herten Träger des Dirigentenamtes in Murg.

Im Gespräch mit dieser Zeitung hat Marcel Peghini eine Zwischenbilanz seiner bisherigen Tätigkeit gezogen. Seinen Einstieg habe er sich leichter vorgestellt, gesteht Peghini. Zu Beginn seiner Übernahme musste der Verein in kleinen Ensembles proben, da die damaligen Corona-Verordnungen eine andere Probentätigkeit nicht zugelassen haben. Trotzdem habe er sich auf seine neue Aufgabe als Dirigent der Feuerwehrmusik Murg gefreut, so Peghini. Er kenne den Verein schon länger und habe vor zehn Jahren sogar am Schlagzeug ausgeholfen. Als er über verschiedene Musiker gehört habe, dass die Feuerwehrmusik auf der Suche nach einem neuen Dirigenten ist, habe er nicht lange nachdenken müssen. „Es ist meine erste Station als Dirigent“, erklärt Peghini. Er habe Fortbildungen in Blasorchesterdirektion absolviert und wollte in Murg erste praktische Erfahrungen sammeln. Derzeit dirigiert er außerdem interimsmäßig den Musikverein seines Heimatortes Herten.

Die Feuerwehrmusik Die Feuerwehrmusik Murg wurde im Jahr 1876 gegründet und hat 189 Mitglieder, davon 40 Aktivmitglieder. Außerdem gehören dem Verein 15 Jungmusiker in Ausbildung an. Den Vorsitz teilen sich Michael Bäumle mit Anja Stabile und Severine Volle. Dirigent ist seit Februar Marcel Peghini. Das Jahreskonzert unter seiner Leitung findet am Samstag, 7. Januar, in der Murgtalhalle statt. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Besonders erfreut sich Marcel Peghini darüber, dass die Feuerwehrmusik Murg besetzungstechnisch gut aufgestellt ist. Mit 46 aktiven Musikerinnen und Musikern könne man sehr zufrieden sein. Dies ermögliche es Peghini, sich an bestimmte Stücke heranzuwagen und es erleichtere insgesamt die Zusammenarbeit. Letztere beschrieb Peghini als „auf Augenhöhe“ stattfindend. „Mir ist es wichtig, dass Verein und Dirigent eine Einheit darstellen. Gemeinsam Spaß an der Musik zu haben ist nämlich ein Garant für eine funktionierende Probenarbeit.“

Bislang konnte der Verein mit Peghini als Dirigent ein Sommerkonzert auf der Murger Mitte realisieren, für welches man Vieles ausprobierte und sich gegenseitig kennenlernte. Das anstehende Jahreskonzert am 7. Januar 2023 sei das erste große Konzert, das man gemeinsam bestreite. Darauf bereite sich der Verein derzeit intensiv vor. Die Stückauswahl hierfür folge keinem bestimmten Motto, sondern sei so angelegt, dass die gute Besetzung des Vereins zum Tragen komme. Wer erfahren möchte, was die Feuerwehrmusik Murg auf die Bühne bringen wird und wie sich Peghini am Dirigentenstab schlägt, ist herzlich eingeladen, das Konzert im kommenden Monat in der Murgtalhalle zu besuchen. Los geht es um 20 Uhr. Langfristig betrachtet möchte Marcel Peghini die Feuerwehrmusik Murg musikalisch voranbringen und das Niveau steigern. „Auch, wenn ich mich als Mitglied des Vereins betrachte, steht der musikalische Anspruch klar im Vordergrund“, fasst Peghini zusammen.