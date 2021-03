von Brigitte Chymo

Online ja, aber nur im Notfall. Weil aufgrund von Corona nicht auszuschließen ist, dass im Extremfall Sitzungen des Gemeinderats oder anderer Gremien nur noch per Videokonferenz stattfinden könnten, beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung die hierzu erforderlich Änderung der Hauptsatzung. Neu ist nun § 3, der besagt, dass der Bürgermeister Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum im Form von Videokonferenzen einberufen kann.

Wie sich online in der Praxis anfühlt, erfuhr der Gemeinderat denn auch gleich vor Ort. Armin Eschbach, EDV-Mann im Murger Rathaus hatte hierzu in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof einen Testlauf aufgebaut, bei dem Mitarbeiter des Rathauses live zugeschaltet waren. Der Test klappte, und was ursprünglich nur für den Notfall vorgesehen war, sollte plötzlich zur Regel werden. Will heißen, dass Räte praktisch die Option hätten, sich per Video in die Sitzung einzuklinken oder persönlich in den Sitzungssaal zu kommen. Auch eine Zuschaltung von Bürgern wäre denkbar gewesen.

Diesen Weg ging die Mehrheit der Räte aber nicht mit. Als Bürgermeister Adrian Schmidle das Stimmungsbild im Gemeinderat abfragte, stimmten 13 Räte dafür, nur im Notfall online zu gehen. Nur vier Räte hätten sich vorstellen können, bei jeder Sitzung die Videokonferenz automatisch mitlaufen zu lassen.

Rätin Sonja Sarmann (Die Grünen) meinte: „Das ist eine gute Sache.“ Rat Björn Zander (AfD) meinte ebenfalls: „Wenn man die Möglichkeit hat, sollte das auch genutzt werden.“

Die Ortsvorsteher verwiesen indes darauf, dass in den Ortschafträten bei der Zustimmung zu Videokonferenzen davon ausgegangen worden war, dass diese nur im Notfall stattfänden. Auch Rat Klaus Bossert (Die Grünen) meinte: „Das war in dieser Dimension nicht gedacht.“

Insbesondere legten die Räte Wert auf persönliche Anwesenheit. Er lege Wert darauf, dass die Sitzungen im Sitzungssaal stattfänden, meinte Rat Roland Baumgartner (FW). Dem schloss sich auch Ratskollege Georg Kirschbaum (SPD) an. „Es ist wichtig, dass man als Gemeinderat miteinander spricht.“ Eine klare Linie forderte Rat Timo Strasser (FW): „Entweder immer oder gar nicht.“ Von einem Thema für die Zukunft sprach Rat Herbert Steinmeier (SPD). Ein weiteres Gegenargument betraf die Zeit, die für den Aufbau der Technik erforderlich ist. Armin Eschbach meinte auf Anfrage von Roland Baumgartner (FW), er habe in der Summe zwei Tage gebraucht, bis alles passte.