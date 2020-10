von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag Erika Thoma feiern. Die Jubilarin ist geistig und körperlich noch sehr fit. So macht sie den Haushalt noch ohne fremde Hilfe.

Erika Thoma ist eine begeisterte Sängerin. Zu ihrem großen Leid gehört, dass wegen der Coronakrise weder Singstunden noch Chorkonzerte stattfinden, wo sie mit ihrer Sopranstimme mitwirken kann. Nicht nur die Singstunden im Niederhöfer Gemischten Chor vermisst sie sehr, sondern auch das gesellige Miteinander nach den Proben.

Schwere Jugendjahre

Die Jugendjahre waren für Erika Thoma nicht einfach. In Greifswald besuchte sie die Schule, ehe die Familie 1957 nach Berlin flüchtete. In Marienfeld war man anschließend im Flüchtlingslager und dann in Tempelhof. Im September 1957 kam die Familie dann in das Lager in Freistedt, ehe Karlsruhe zum Wohnsitz wurde. Als Kindermädchen verdiente sie dann ihr erstes Geld, ehe die Familie am siebzehnten Geburtstag der Jubilarin in das Lager in Schachen kam. In Todtmoos im „Schwarzwaldhotel „und später im Gasthaus „Maien“ arbeitete sie im Zimmerservice und auch als Bedienung, ehe sie mit den Eltern 1959 nach Murg zog. 1961 heiratete sie ihren Mann Egon. Im Elternhaus des Mannes konnte eine Wohnung bezogen werden. Fünf Kinder kamen auf die Welt. Als die Kinder größer waren, arbeitete sie halbtags bei den Murger Firmen Döbele und später dann als Bedienung im Gasthaus „Fischerhaus“. Mit 60 ging sie in Ruhestand, aber war dann immer noch im Bad Säckinger Tafelladen hilfreich. 1994 starb ihr Mann.

Freude an Blumen und Enkel

Seit nunmehr sechs Jahren wohnt sie in der Schiffstraße 9, wo es ihr recht gut gefällt. Sie freut sich auf die Zeit, wo es wiederum möglich sein wird, mit den Nachbarn gemeinsam zu frühstücken. Gerne denkt sie aber auch an die Jahre zurück, wo in ihrem Geburtsort der Urlaub verbracht wurde, aber auch an die schönen Ausflüge mit dem Ortsseniorenrat. Viel Freude hat sie an ihrer Blumenpracht in der Wohnung und an den Besuchen ihrer Kinder und Enkel. Neben ihren Kindern mit Partnern werden auch zehn Enkel und zwei Urenkel zu den Gratulanten gehören.