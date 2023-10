Nach mehreren Jahrzehnten als Chorleiter in Albbruck und Hänner hat Hans-Joachim Huber mit den beiden Gesangsvereinen im Schmiedledick-Saal in Hänner sein erstes Abschiedskonzert gegeben. Das zweite folgt am Samstag, 21. Oktober, in der Halle in Albbruck.

Das Programm bestand dabei aus Liedern, die den musikalischen Leiter ein Leben lang begleitet haben. So sangen die Sängerinnen und Sänger aus Hänner und Albbruck, die von Nelly Ziegler am Piano begleitet wurden, gemeinsam mit einigen Kindern zum Auftakt Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“. Da auch der Eurovision Song Contest (ESC) eine große Rolle in Hubers Leben gespielt hat, durfte Hanne Hallers Zweitplatzierung „Für Alle“ und natürlich Lieder der schwedischen Erfolgsband ABBA nicht fehlen. Die beste Singstimme habe Huber zufolge Whitney Houston gehabt, sodass die Gesangvereine ihren Titel „One Moment In Time“ vortrugen. Da Huber auch ein großer Musical-Fan ist, sang der Chor „Can You Feel The Love Tonight“ aus dem Erfolgsmusical König der Löwen, bevor eine Pause anstand. In dieser konnte der Vorsitzende des Gesangvereins Hänner, Roland Lauber, einige verdiente Mitglieder auszeichnen. Der SÜDKURIER wird gesondert über diese Ehrungen berichten.

„Zwischen 50 und 80 Jahre alt“

Im Zentrum stand jedoch die Verabschiedung von Hans-Joachim Huber. Diese wurde humorvoll durch einen Sketch von Simone Döbele-Baumgartner und Helga Gerspach eingeleitet. Die beiden „Wäsch-Wiiber“ unterhielten sich über „Hansi“, der „zwischen 50 und 80 Jahre alt“ sei und dem Gesangverein Hänner „einen modernen Charakter verliehen hat“.

Im Anschluss bedankte sich Roland Lauber für das langjährige Engagement und die Kreativität des Chorleiters. Als Dank für seine Arbeit darf Huber gemeinsam mit seiner Frau ein Musical seiner Wahl besuchen. Ein Dank ausgesprochen und ein Präsent überreicht wurde zudem von Ortsvorsteher Dieter Muck, vom Pfarrgemeindeteam und der Feuerwehrabteilung Hänner.

Nach dem dritten Block, in dem Huber das Lied „Hör gut zu“ seiner Lieblingsband Pur seiner Frau widmete und der Partyschlager „Cordula Grün“ Hubers Aktivitäten in der Albbrucker Fasnacht honorieren sollte, fand er selbst einige Abschiedsworte. Dabei betonte er, dass er viele schöne Stunden mit den unterschiedlichen Chören gehabt hatte, es nun aber an der Zeit sei, den Weg für andere frei zu machen.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Huber interimsweise alle zwei Wochen die Proben weiterhin leiten und danach dem Chor als Sänger treu bleiben. „Was wäre ich ohne meinen Chor“, sagte Huber abschließend. Dieser sang für ihn am Ende noch das passende Lied „Auf Wiedersehen“.