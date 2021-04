von Werner Probst

Das Paar freut sich, den Tag im Kreise der Kinder verbringen zu können, wenn auch die geplante große Feier wegen Corona ausfallen muss. Giuseppa Siragusa kam in Contessa auf der Insel Sizilien 1952 auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte sie eine kaufmännische Lehre. 1968 musste sie ein großes Erdbeben in ihrem Dorf miterleben. Gaspare Siragusa wurde 1945 auch in Sizilien geboren. Nach dem Schulbesuch arbeitete er auf einer Landwirtschaft, ehe er mit 18 Jahren Italien verließ und nach Heidelberg ging, um da zu arbeiten. 1966 ging er wieder nach Italien zurück, wo er dann den 15 monatigen Wehrdienst ableisten musste.

Familien- und Berufsleben

1971 heirateten die Beiden. Gleich nach der Hochzeit ging es dann nach Heidelberg und ein halbes Jahr später nach Murg. Seine Frau war bei der Firma Laule in Murg beschäftigt, arbeitete später bei der Revox in Bad Säckingen. Vier Kinder brachte sie auf die Welt. Als die Kinder größer waren, machte sie noch täglich zwei Stunden Putzdienst. Während Gaspare Siragusa bei der Firma Schmutz mit Malerarbeiten sein Geld verdiente, arbeitete er dann 25 Jahre in der H.C. Starck in Laufenburg, ehe er 2008 in Ruhestand ging.

Längere Zeit in Italien

Während neun Jahren weilte Giuseppa mir ihrem Mann dann in Italien, ehe sie 2018 wieder nach Murg kamen. Für das Paar war es früher geradezu eine Selbstverständlichkeit, den Urlaub auf Sizilien zu verbringen. In Murg gefällt es den Beiden recht gut, zumal auch ihre Kinder in der Nähe wohnen. Zum Fest werden neben den Kindern mit Partnern auch acht Enkel gratulieren.