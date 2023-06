Schulsozialarbeiterin Agnes Lütte (27) betreut seit einem Jahr die 310 Grundschulkinder der Grundschulen Murg (140) und Niederhof (170) zur Zufriedenheit von Rektorin Xenia Hertel (Niederhof) und Konrektorin Dagmar Beese (Murg). Bürgermeister Adrian Schmidle und der Fachbereichsleiter des Caritasverbands Hochrhein, Michael Koubik, stellten sie nun vor. Die Stelle war nicht besetzt, seit Stefanie Behringer 2017 nach Rheinfelden gewechselt ist.

Agnes Lütte sieht die Schwerpunkte ihrer Arbeit darin, die Gruppenarbeit und Kassengemeinschaft in den acht Klassen in Niederhof und sechs Klassen in Murg zu fördern. Sie ist Ansprechpartnerin bei Problemen, Streitigkeiten, Mobbing, wenn sich Kinder ausgegrenzt fühlen oder Probleme in der Familie bestehen, besonders wenn sich Eltern trennen oder bei Einelternfamilien. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für Eltern.

2022 hat sie etwa 50 Einzelgespräche in Murg und 50 in Niederhof geführt, wobei einige Schüler öfter bei ihr anklopfen. „Kinder in diesem Alter machen keinen Termin, sondern wollen, dass ihr Problem sofort angehört wird“, erklärte Lütte. Da sie alle Kinder von der Vorschulzeit – bei der Vorstellung ist sie stets zugegen – kennt, haben sie Vertrauen zu ihr, wodurch sie viele kleine Dinge schnell und unbürokratisch lösen kann. Bei sprachlichen Problemen mit Schülern mit Migrationshintergrund findet sich immer ein Schüler, der übersetzen kann. Lütte hat einen guten Draht zu den Lehrkräften. Sowohl Xenia Hertel, als auch Dagmar Beese lobten Lütte für ihre Hilfe. Je früher den Kindern geholfen wird, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, desto leichter hätten sie es in den weiterführenden Schulen.

2022 waren ihr Ziel die Pausenhof-Engel, die zuvor geschult wurden, die Schüler zu unterstützen. Die Pausenhof-Engel achten darauf, dass sich alle an die Regeln halten und darauf, dass Kinder getröstet werden, wenn sie sich allein fühlen. Im nächsten Jahr will Lütte sich dem Schulfrüchteprogramm in Niederhof widmen, mit den Kindern in den Klettergarten gehen und beim Sportunterricht Fair-Play trainieren.

Zur Person: Seit April 2022 ist Agnes Lütte Schulsozialarbeiterin in Murg. Sie ist beim Caritasverband Hochrhein angestellt und arbeitet zu 50 Prozent an der Grundschule in Murg und zu 50 Prozent an der in Niederhof. Sie wohnt in Willaringen und hat an der katholischen Hochschule in Freiburg Sozialwissenschaft studiert. Ihre Vergütung wird zu 40 Prozent von der Gemeinde Murg und zu 60 Prozent vom Land und vom Kreis bezahlt. Ihre direkten Vorgesetzten sind Michael Koubik vom Caritasverband Hochrhein und Bürgermeister Adrian Schmidle.