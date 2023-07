Der Ortschaftsrat Niederhof hat das von der Naturparkschule Niederhof gewünschte Anliegen eines Außenklassenzimmers ausgeführt. Gemäß der Planung konnte das Außenklassenzimmer noch vor den Sommerferien umgesetzt werden. Bei schweißtreibenden Temperaturen und mit Einsatz von Bagger, Traktoren und schwerem Gerät wurde das Projekt umgesetzt. Ein großer Dank geht an die Planer, Fachleute und Schaffer vom Ortschaftsrat in Zusammenarbeit mit der Schulleitung Xenia Hertel und der Gemeinde, so dass das Projekt so unkompliziert umgesetzt werden konnte.

In Absprache mit dem Bauhof, der den Bagger zur Verfügung gestellt hat, wurde das Erdreich abgetragen, die Stellkanten gesetzt der Spritzschutz vor dem Klassenzimmer wiederhergestellt, die Hackschnitzel aufgebracht und die Baumstämme auf den Platz gesetzt werden.

Seit langem gewünscht

„Der Ortschaftsrat freut sich, wenn dieses schon seit langem gewünschte Außenklassenzimmer von unseren Grundschülern rege genutzt wird und wir den Kindern mit diesem Projekt eine Freude machen konnten“, erklärte die Ortsvorsteherin Edith Becker im Namen des Ortschaftsrates Niederhof.